İzmir-İstanbul otoyolunun maliyeti 6 yılda amorti edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5 Ağustos tarihinde tüm etaplarının devreye alınmasıyla 426 kilometre uzunluğa ulaşan İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan bugüne kadar 4 milyon 600 bin aracın kullandığını açıkladı. Bakan Turhan’ın açıkladığı geçiş rakamıyla otoyolun elde ettiği gelir ve kaç yıla maliyetini amorti edeceği de hesaplanmaya başlandı.

6 YIL 3 AYDA MALİYET KARŞILANACAK

İstanbul ile İzmir arasını 515 kilometreden 426 kilometreye düşürerek 3,5 saate indiren otoyol, 11 milyar dolarlık bir maliyetle tamamlandı. Bakan Turhan’ın açıklamalarından yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre bugüne kadar (42 gün) otoyolu günde 109 bin 523 araç kullandı. Her araçtan ortalama 44 dolar alındığı düşünüldüğünde otoyolun günlük ciro rakamı 4 milyon 819 bin 12 dolar olarak ortaya çıkıyor.

Buradan hareketle mevcut ciro ile otoyol maliyeti olan 11 milyar dolar, ortalama 6 yıl 3 ayda (2 bin 282 gün) amorti edilecek şekilde hesaplanıyor.

256 LİRAYA EXPRESS YOL

İstanbul-İzmir otoyolu Marmara Bölgesi'ni Ege, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerine bağlayan önemli ulaşım akslarından biri. Yapım çalışmalarının 2010 yılında başladığı otoyol, İzmir ile İstanbul arasını 3,5 saate indiriyor. İstanbul’dan yola çıkan bir araç Osman Gazi Köprüsü’nü dahil İzmir’e kadar toplam 256 lira ücret ödüyor.