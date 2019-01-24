FİNANS

Kabataş-Mahmutbey metrosuna ilk araç indirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2019 15:07 | Son Güncelleme

İstanbul'un ikinci, Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu Kabaştaş-Mahmutbey metro hattında ilk araç raylara yerleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, Kabataş-Mahmutbey metro hattı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda hattın, Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki kısımda kaba işleri büyük oranda tamamlandı. İnce işlerde özellikle elektromekanik ve teknik kısımlar da tamamlanma aşamasına getirildi.

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattına araç sevkiyatı sürerken, ilk araçlar da Tekstilkent'te yapılan ve depo olarak da kullanılacak Giyimkent-Tekstilkent İstasyonuna getirilerek raylara indirildi.

Günlük bir milyon yolcuya hizmet edecek

Dört vagondan oluşan ilk araç, başarılı bir şekilde raylara yerleştirildi. Her ay 8 (vagon) araçtan oluşan iki tren setinin Giyimkent-Tekstilken İstasyonuna sevkiyatı planlandı.
Bu çalışmalar sürerken, raylara indirilen ilk tren, tüm iç testleri yapılarak ana hatta test sürüşüne hazır hale getirilecek. Ardından şubat ayı sonunda, metronun sürücüsüz sinyal testlerine başlanacak.
Kabataş-Mahmutbey metro hattı, tam otomatik sürücüsüz olarak yaklaşık 24,5 kilometre uzunluğunda çift hatlı güzergahta, ana hat tünel ve viyadükleri, 19 istasyonu, 2 kilometrekarelik depo sahası, bakım alanı ve binaları kapsıyor. Tüneller, TBM yöntemiyle açılırken, istasyon yapıları ise yine delme tünel, aç-kapa ve viyadük tipinde yapıldı.

8 İLÇEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

8 İLÇEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK
Metro hattı, Avrupa yakasında yerleşim olarak yoğun nüfusa sahip Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar olmak üzere 8 ilçeyi birbirine bağlıyor.
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı, Kabataş istasyonunda Kabataş-Taksim Füniküler hattı (F1) ve Eminönü-Kabataş tramvay hattıyla (T1), Karadeniz Mahallesi İstasyonunda Topkapı-Sultançiftliği tramvay hattıyla (T4), Mahmutbey İstasyonunda Bakırköy İDO-Kirazlı-Kayaşehir metro hattıyla (M3), Alibeyköy İstasyonunda Eminönü-Alibeyköy tramvay hattıyla (T5), Kağıthane istasyonunda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattıyla (M11), Mecidiyeköy istasyonunda metrobüs ve Yenikapı-Hacıosman metro hattıyla (M2) beraber 6 ayrı noktada metro/tramvay/metrobüs hatlarına, Beşiktaş ve Kabataş istasyonlarında ise deniz yolu ulaşımına entegre olarak büyük bir ulaşım ağı oluşturuyor.

Günlük bir milyon yolcuya hizmet

Günlük bir milyon yolcuya hizmet
Mahmutbey, Göztepe Mahallesi, Yüzyıl-Oruç Reis, Tekstilkent-Giyimkent, Karadeniz Mahallesi, Yeni Mahalle, Kazım Karabekir, Yeşilpınar, Veysel Karani-Akşemsettin, Çırçır Mahallesi, Alibeyköy, Nurtepe, Kağıthane, Çağlayan, Mecidiyeköy, Fulya, Yıldız, Beşiktaş ve Kabataş olmak üzere 19 istasyonlu metro hattında seyahat süresi ise 34 dakika olacak.
Saatte tek yönde 70 bin yolcu taşıma kapasiteli araçlarla günlük yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet vermesi öngörülen hat, toplu ulaşım entegrasyonuna katkı sağlarken, ilçeler arasındaki yolculuk mesafesini de önemli ölçüde düşürecek.
Mecidiyeköy İstasyonunun bu metro hattının en önemli transfer noktası olacağı belirtilen hattın, hizmet vermeye başlamasıyla birlikte yolculuk süresi, Beşiktaş-Mecidiyeköy 5,5 dakika, Mecidiyeköy-Alibeyköy 7,5 dakika, Çağlayan-Gaziosmanpaşa 13 dakika, Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 25,5 dakika, Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika, Beşiktaş-Mahmutbey 31,5 dakika, Mahmutbey-Yenikapı 39,5 dakika, Mahmutbey-Sarıyer Hacıosman 45 dakika, Mahmutbey-Üsküdar 44,5 dakika, Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika, Mahmutbey-Sabiha Gökçen Havalimanı 95,5 dakika olacağı hesaplanıyor.

2019'UN SON ÇEYREĞİNDE AÇILACAK

2019'UN SON ÇEYREĞİNDE AÇILACAK
Mecidiyeköy İstasyonunun bu metro hattının en önemli transfer noktası olacağı belirtilen hattın, hizmet vermeye başlamasıyla birlikte yolculuk süresi, Beşiktaş-Mecidiyeköy 5,5 dakika, Mecidiyeköy-Alibeyköy 7,5 dakika, Çağlayan-Gaziosmanpaşa 13 dakika, Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 25,5 dakika, Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika, Beşiktaş-Mahmutbey 31,5 dakika, Mahmutbey-Yenikapı 39,5 dakika, Mahmutbey-Sarıyer Hacıosman 45 dakika, Mahmutbey-Üsküdar 44,5 dakika, Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika, Mahmutbey-Sabiha Gökçen Havalimanı 95,5 dakika olacağı hesaplanıyor.
Dört istasyonu otopark hizmeti verecek şekilde tasarlanan ve şubat ayı sonunda sürücüsüz sinyal testlerine başlanacak metro hattının, bu yılın son çeyreğinde açılması planlanıyor. KAYNAK:AA
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kabataş mahmutbey metrosu ilk sürücüsüz metro hattı

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