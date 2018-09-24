Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Kamuda çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikramiye (tediye) haberi geldi. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda 13 günlük tediye 17 Ağustos'ta ödendi. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan işçiye 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde bin 83 lira ödenecek.

(Takvim)



