FİNANS

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.07.2018 09:42 | Son Güncelleme

Yeni sistemde devleti yapılandıran kararnamelerde, kamu personel rejimine yönelik çeşitli maddeler yer aldı. Buna göre, kamuda bankamatik memurluğu dönemi kapanıyor. 'Kızak kadrolar' azaltılacak, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nda 55 maddede teknik düzenleme yapılacak. Öğretmen olarak en az 8 yıl hizmeti olanlar müfettiş yardımcısı olabilecek

Daire başkanı ve altı kadrolar, üst kademe yöneticisi sayılmayacak. Emekli olacak TRT personeline yüzde 30-50 fazladan ikramiye verilecek. Kamu personel rejimine ilişkin bazı düzenlemeler şöyle:

Bankamatik memurluğu dönemi kapanıyor

1 / 6

MÜŞAVİRLİK KADROSU AZALIYOR

MÜŞAVİRLİK KADROSU AZALIYOR
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre kamuda 'atm-matik' memurluğu dönemi kapanacak. Kızak kadro olarak bilinen müşavir kadroları azaltılacak. Bakanlıklarda sadece 15 müşavir görevlendirilecek.
2 / 6

GEÇİCİ GÖREVE 1 YIL SINIRI

GEÇİCİ GÖREVE 1 YIL SINIRI
Kamu kurumlarında hakim ve savcılar hariç olmak üzere statülerine bakılmaksızın bir pozisyonda çalışan tüm memurların kurumlar arası görevlendirilmelerine yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, görevlendirme süreleri bir yılı aşmamak üzere belirlenecek olup, bu süre birer yıl olmak üzere uzatılabilecek.
3 / 6

657'DE TEKNİK DÜZENLEME

657'DE TEKNİK DÜZENLEME
55 maddede düzenleme yapıldı. Daire başkanı üstü kadrolar üst kademe yöneticisi sayıldı, buralara süreli olarak atama yapılacak.
4 / 6

DİYANET'E 4+2 ŞARTI

DİYANET'E 4+2 ŞARTI
Diyanet İşleri Başkanlığı'na MEB'deki gibi sözleşmeli statüde alacağı personele 4 yıl hizmet şartı, daha sonra da 2 yıl kadrolu olarak çalışma şartı getirildi.
5 / 6

MÜSTEŞAR KADROLARI

MÜSTEŞAR KADROLARI
Tüm müsteşar kadroları kaldırıldı. Müsteşarın görevini Bakan yardımcısı yürütecek. Bakanlıklarda bakan yardımcıları, bağlı kuruluşlarda başkanlar atanıp göreve başlayıncaya kadar mevcut müsteşarlar görevlerine devam edecek.
6 / 6

TRT'DE EMEKLİLİĞE TEŞVİK

TRT'DE EMEKLİLİĞE TEŞVİK
Kamu kurumlarında müfettiş, denetmen, denetçi istihdam edilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettiş yardımcılık kadrolarına yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla, öğretmen olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar arasından da atama yapılabilecek. Emekli olacak TRT personeline yüzde 30-50 oranında fazladan ikramiye verilecek. 65 yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalanlar talep ederse ikramiyesi yüzde 30 fazla ödenecek.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamu memur öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 44 yorum
TRT ÇALIŞANLARI KAYMAK MAAŞI BIRAKIP NİYE EMEKLİ OLSUN Kİ...
trt 30 az 300 olmalı o kadar yaladilar
trt heryerde başımıza bela....
sözleşmeli personel ne olacak.4 c personelin mesale ne zaman bitecek bu lüzum
ÇOK NET İFADELER AÇIKLAMALAR YOK.EN SON HALİNİ BEKLEMEK GÖRMEK LAZIM.
Taşeronlara hor bakan aynı işi yaptığı halde sırf imza yetkisi var diye kaale almayan mezuniyeti bile olmayan babam-anam yaşındaki memurlar HERKES TAŞERONLAŞSIN öyle ben 657 yim arkamda DEVLET var işim garanti o işi yapmam bu işi yapmam YOK. HERKES TAŞERONLAŞSIN KAMU ELEMANI OLSUN.
trt' nin ayrıcalığı ne ?
imam hatipliler diyanetten başka yerlerde görev alırsa istediğin kanunu çıkart ülke batmaya mahkumdur, imam hatipler aşırı tembelliğe iten okullar, bir imam hatip mezunun hiç çok acele çalştığını işi yetiştirme gayretinde olduğunun alın teri döktüğünü gördünüzmü.
MİLLETE HİZMET EDECEK MEMURLAR OLSUN, VATANDAŞA AHKAM KESEN DEĞİL. EFENDİLİK EDEN DEĞİL HİZMET EDEN MEMURLAR OLMALI. YOKSA GÖBEĞİNİ KAŞIYAN(atm memurlarının) SONU GELİYOR
kamuda ne yeni dönem bitti nede değişiklikler. memurlar zaten işten anlamıyor işinizi yapamıyorlar. bilgi yok, bilgisayar kullanmaktan aciz insanlar istihdam ediliyor. bilgisayardada sadece iskambil oyununda uzmanlaşmış kişileri görüyoruz. adam zaten mevcut düzeni anlamıyor sen neyi değiştiriyorsun.
Memur kimsenin kölesi değildir. Ne müdürlerin ne hülümetin ne de vatandaşın. Memur da bir çalışandır hakları ve görevleri vardır. Bu millet nasıl hak ediyorsa o şekilde muamele görüyor hepsi bu.
Hiç iyi düşünmüyorum.Ben diyorum ; adam neden bankamatik memuru olsun ki? Calıştırdılar da adam calısmadımı?657 de varmı böyle bir şey?yok.İs istiyoruz sorumluluk istiyoruz veren yok bizi gören yok gelen adamını getiriyor.Eee biz de belki aynı düşuncedeyiz amma olsun olmaz.Seni görmez getirir birilerini kalite hak getire.senide yapar bankamatik memuru.Yazik günah
@zilen özelleştirmelerden gelen personellerin %50 si bankamatik memuru. zaten kit maaşıyla geldikleri için bir teknikerin aldığı maaş mühendisten yüksek bu adamlara iş miş de yaptıramıyorsun sabah 8 akşam 5 oturuyor bilgisayarına elektrik tüketmekten başka işi yok :) ben dahil kimse 657 zırhını kaybetmek istemez ama bir düzenleme şart ADİL OLACAK ŞEKİLDE. lakin şu vakte kadar yapılanı görüyorum hiçde güzel bişey çıkacağını zannetmiyorum.
peki müşavir olup kurumlara vekaleten müdür olarak atanıp, diğer müdürlerin 2 katı maaş alanlar ne olacak?
neden sadece trt diğerlerinide kapsasa olmazmı
Diyanet işleri hoca ve mezin alacağı zaman hiç olmazsa ilahiyet fakütlesi mezunu olanlara alsın,bakın aldıklarınıza doğru dürüst ne kıraat var ne kaide,ezanı dahi doğru dürüst okumuyorlar,lütfen buna dikkan edin,Türkiyede hergün binlerce cami yapılmıyor ama her yıl ilahiyet fakültelerinden binlerce öğrenci mezun oluyor ama çoğu boşta kalıyor.
iLAHIYAT Cİ EZAN OKUMASINA BILIYIRMU ZANNEDİYORSUNUZ KARDEŞ SES SEDA KİRAAT USUL KAİDE VARMİ ZANNEDİYORSUNUZ SUAN TÜRKİYE BIRINCILERI HEP VEKİL İMAMLAR DAN ÇIKIYOR SES YARISMALARINDA AMA ONLAR BİLE VEKİL İMAM OLARAK PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR YARIN İŞİNE SON VERİLİYOR BİR YİL İKİ YIL YOK BU İŞ DOĞRU SES KİRAAT VE HATİPLİ SEDAYA BAKIYOR ONA KATILIYIRUM İLAHİYATÇI MEZUN KALKİP KOYDE İMAMLIK YAPMAZ DERNEK VE MUHTARLARIN XEMASTLERIN AĞIZ KOKUSUNU ÇEKMEZ
REJİM DEĞİŞTİ REJİM !!!! ALOOOOOOOO
bu trt neymiş yahu özelleştirin olsun bitsin
Trt yazıda çok göze batıyor, sorum şu trt ye yetkin olmayan başta fetocuları kim aldı. Şimdi ne oldu
Masa başi klimali yerde calisip emekli olmak .emekli ikramiyesinde o kadar zam mi haketmiyor .ulkenin polisi askeri oyle ikramiye alamiyor
memurluğu kaldırmak için bütün çabanız ya allh hayır etsin eğitim bir ler ne diyonuz bu işe keşke önce eğitim birden başlaşalar gerçi seçimlerde ne vaadedicekler sizi memur edicizde diyemezler aklı başında biride demiyorki memurluğu kaldırıcaksınız bize nasıl atama vadediyorsunuz diye..
657 kaldirilmali
danışmanlar artsın,maaşları asgari 80bintl olsun
burada çok iftira atan bir sürü muhalif var işleri güçleri devlete laf vurmak.yeni kanunlar çok güzel bankamatik memurluğuna son zorunuzamı gitti...??
TRT Yİ ÖZELLEŞTİRİN O KADAR ÇOK KİŞİ DEVLETE YÜK BENCE.
AMA İMAM KADI OLABİLECEK DEĞİL Mİ
16 Yıldır ben ülkeyi yönetirken düşünemdim.EY VATANDAŞIM ÖZÜR DİLERİM,SİZE İHANET ETTİM. Bakın yeni başkanınız milleti için gece uyumayan,israftan kaçıp 6 000 yakın çalışandan kurtulup sadece 16 adamla devleti şahlandıran.doları-avroyu bir gecede tepetakla attıran HELAL SANA BE . KÖMÜR diye TAŞ alan ,yandaşlara YİD lerle oluk oluk para akıtan ben başkanınız olarak özür diliyor ÖNCE SİZDEN SONRA YÜCE RABBİMDEN AFFETMENİZİ İSTİİHAM EDERİM.
KAMUDA GEÇİCİ KADROLU YERİNE VEKİL İMAMLIK YAPTIRARAK 657 TABİ 4 C Lİ BU INSANLARI KULLANIP ATMAK HANGİ İNSAN HAKLARINDAN MUSLUMANLIKTA NERDE YAZİYOR
@mazlum.ahi maaşla imamlık Müslümanlığın neresinde yazıyor?
trt varken bütçe denk olmaz
ÖNCELİKLE KAMUDAKİ ARAÇLARA SINIRLAMA GETİRİLMELİ DEVLETİN GEREKSİZ HARCAMALARI YAPILMAMALI HALKTAN İKDİSATLI DAVRANIN DİYENLER İDARECİLERDE HAR VURUP HARMAN SAVURMAMALI AİLE BOYU DEVLETİN ARAÇLARINDA GEZİLMEMELİ KEYFİ YARALARA GİDİLMEMELİ TÜM MASRAFLARDA EKONOMİK DAVRANMALI GÖRKEMDEN ŞAŞADAN ŞATAVADTAN KAÇINILMALI GİDİLECEK YERLERE BİRSÜRÜ KONVOYLARLA GİDİLMEMELİ BOŞ KONUŞMALARLA İNSANLAR ALDATILMAMALI GERÇEKCİ VE DÜRST OLUNMALI İNSANLARI AYRIŞTIRMAMALI TARIMA HAYVANCILIGA GEREKLİ ÖNEM VERİLMELİ BORÇLANMADAN KAÇINILMALI
5188 sayılı güvenlik gorevli calısanlarına da bi el atında sevinsin garibanlar
satılacak devlet kurumu kalmadı,sadece TRT kaldı!onada kıyamıyorlar,neden?Nedenini hepimiz biliyoruz.İktidar samimi ise işe TRT yi düzeltmekle baßlamalı
Sorunun kaynağı TRT değil Yıllardır devlet kurumları özellikle KİT ler siyasetin akraba eş ve dostlarının iş kuru olmuş resmen, her gelen siyasetçi sokmuş oraya birilerini şimdi bir şekilde temizlenecek.
Trt'dekiler süper maaş alıyorlar, diğer kamu kurumlarında eşdeğer işte çalışanların 2 katı maaş alıyorlar.
TRT'de 65 yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalanlar talep ederse ikramiyesi yüzde 30 fazla ödenecek.TRT çalışanlar zaten kaymak maaşlar alıyor,Mademki adil düzen olacak bu emeklilik işi ile diğer personellere 3600 ek gösterge verilmesi adaletin tecellisi için herkesime yapılsın.
talan etme dönemi bitti başımıza erdoğan geldi artık:)))
neyse ki 16 yıllık cahapa zulmü bitti, artık ekonomi falan hepsi uçuşa geçecek.
3600 EK GÖSTERGELER UNUTULDU MU?
Yaw he he. Biz de yedik. Bankamatik memurlarınin tamamı siyasi iradeye yakın kişiler.
VAYYYBEEE TEEEE 2009 BÜYÜK PROJEMİZ DAHA YENİ DEVREYE GİRİYOR....HANTAL DEVLET YAPISI DEDİK DEĞİLMİ? YAHU ÜLKEYİ MASONİZMDEN KURTRAMAK BAYAĞI ZOR OLDU AMA MECBURUZ BU DEĞİŞİKLİLKLERE TÜRKİYE OLARAK.DÜN KILIÇDAROĞLUNU DİNLEDİM''' TÜM ANA DOĞRULARIMI ONA KONUŞTURAN BOŞA UĞRAŞMASIN''' SOL BATININ ELİNDEKİ EN GÜÇLÜ DEĞNEKTİ 100 YILDIR TÜRKİYEDE....TÜM KREDİSİNİ BİTİRDİ ARTIK YENİ TÜRKİYEDE.İMZA OZAYDİN65
milletçe bir türlü öğrenemedik bankamatik kelimesinin ne olduğunu... bankamatik iş bankasının atm adıdır.
başkanlık yapan adama 65 yaşına kadar çalışma olayını vermişsin.sonra yandaş birisini onun yerine atama yapmışsın.bu adamda mecburen kızağa müşavirliğe çekilmiş.avantadan maaş ödüyorsun.hemde 65 yaşına kadar.bunları ne yapacan.sadece yazıyon,çiziyon ama yer bulamıyon.
Diğer Haberler
Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı

İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı

Doğuş Grubu'ndan, hisse satış açıklaması

Doğuş Grubu'ndan, hisse satış açıklaması

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

Patates fiyatına 'yazlık hasat' freni

Patates fiyatına 'yazlık hasat' freni

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.