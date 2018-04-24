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Kariyerini bırakıp çilek üretmeye başladı, pazara bile çıkmadan hepsini sattı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

Gülhan Karaca, Yozgat'ta kendi işletmesinde sürdürdüğü kariyerini bırakıp köyüne döndü. Üniversite mezunu genç girişimci, hiçbir maddi destek almadan 280 metrekare alana kurduğu serada ürettiği çilekleri pazara dahi çıkmadan kilosu 10 liradan satıyor.

Seradan çilek hasat etmeye başlayan Gülhan Karaca, yılda 4-5 ton çilek üretmeyi hedefliyor.

Topraksız tarımla çilek üretiyor

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Kendi işletmesinde iyi bir kariyeri varken geçen sene aldığı bir karar üzerine Yozgat'tan doğduğu köyüne Gökçekışla'ya yerleşen girişimci kadın Gülhan Karaca, köyünde 280 metrekare alana sera kurarak çilek üretmeye başladı.
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Geçen yıl Ar-Ge çalışmasını tamamlayan Karaca, bu yıl Nisan ayı ile birlikte çilek hasadına başladı. Yaklaşık 25 bin lira harcayarak kurduğu çilek serasında 4-5 ton çilek üretmeyi düşünen Karaca, ikinci serasını da kurup topraksız tarımla çilek üretmeyi hedefliyor. İlk ürünlerini almayı başaran Karaca, talepleri karşılamakta güçlük çektiğini, çilekleri pazara götürmeden sattığını söyledi.
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Şehir hayatından köy hayatına dönerek üretime başladığı için mutlu olduğunu söyleyen girişimci Gülhan Karaca, "Ben bu köyde büyüdüm. Sonra üretim yapmaya ve bir sera kurmaya karar verdim. Serada ne üretmeyi düşünürken bilincim çilek olması yönünde beni yönlendirdi. Sonrasında çileği araştırdım nasıl bir bitkidir diye. Bu yıl ikinci senem. Geçen yıl Ar-Ge çalışmaları biraz uzun sürdü sezona çok geç başladım. Bu sene sezona zamanında başladım. Köyümde üretimde ne yapabilirsem devam edeceğim. Yozgat'tan şehirden köye yerleştim. Artık toprakla bütün olmayı seçtim. Ve toprağa ne verirseniz size misliyle karşılığını verdiğini gördüm. Çok mutluyum, çok doğru bir karar vermişim. Herkese tavsiye ediyorum. Hem huzurlusunuz hem sağlıklı yaşıyorsunuz hem para kazanıyorsunuz hem de yaptığınız işten keyif alıyorsunuz" dedi.
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Köyünde 280 metrekare alana çilek serası kurduğunu vurgulayan Karaca, "Serada bin 900 adet çilek fidesi var. Bir fide, bir sezonda bakımına göre 1 kilo 900 gram ve 2 kilo 200 gram arasında ürün veriyor. Bu serada da ürünlere iyi bakabilirsek tahmini olarak 4-5 ton arası bu sezonda ürün almayı bekliyoruz. 2 haftadır seradan çilek hasat etmeye başladım. Pazar sıkıntımız hiç yok, insanlar bize çok kıymet veriyor. Çileğin kilosunu da 10 liraya satıyorum" şeklinde konuştu.
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İlk serasını kendi imkanlarıyla kurduğunu dile getiren Karaca, devletten alacağı destekle ikinci serasını kurarak topraksız tarım yöntemiyle çilek üretimine başlayacağını da söyledi. Karaca, "Bu serayı girişimcilik ruhumdan dolayı kendi kaynaklarımla bu hale getirdim. Ama devletimizin çok güzel imkanları var. Bundan sonraki süreçte onlardan da faydalanarak üretimi daha da artırıp genişletmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
kadın girişimci çilek üretimi

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