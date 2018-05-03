Kazanlı'da 4 milyar liralık yatırımla 5 bin kişiye istihdam sağlanacak

Mersin-Tarsus Kazanlı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi yatırımlarına hız katacak devlet desteklerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu kapsamda, 7 bin 500 yatak kapasitesine sahip turizm yatırımları için faiz desteği, vergi indirimi desteği, sigorta primi işveren desteği gibi konularda yeni avantajlar sağlandı.

"UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANIYOR"



Söz konusu desteklerle birlikte Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi'nde yatırım yapacak olan firmaların hemen harekete geçtiği ve yatırıma ilişkin uygulama projelerini hazırlamaya başladığı kaydedildi.

"TÜRKİYE'NİN 2. BELEK'İ OLACAK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Tarsus-Kazanlı bölgesine 4 milyar liralık yatırırım yapılacağını belirterek, "Kazanlı, Türkiye'nin ikinci Belek'i olacak. Tarsus Kazanlı bölgesi 10 kilometre sahili olan, arkası tamamen ormanlık ve turizm açısından oldukça cazip bir yer. Türk yatırımcılar oraya 4 milyar TL'lik bir yatırım yapacaklar. Kazanlı Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi diyoruz. Şu anda firmalar uygulama projelerini hazırlıyor, otellerin temelini bu yıl atacağız. Türkiye için son derece önemli bir yatırım" diye konuştu.

"5 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK"

Yatırımın hayata geçirilmesiyle birlikte bölgenin, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Elvan, "8 bin yatak kapasiteli bir yatırım olacak. 5 bin doğrudan istihdam sağlayacak. Çok ciddi bir katkı getirecek Türkiye ekonomisine. O bölgenin de turizm açısından gelişmesine çok katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.