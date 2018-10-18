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Kendi işine kuran gençlere devletten 25 bin 532 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

18-29 yaş arasındaki genç girişimciler çifte teşvikten yararlanabiliyor. 1 Haziran’dan sonra kendi işini kuran genç girişimciler bir yıl boyunca sosyal güvenlik primi ödemeyecek. Genç girişimcilerin 75 bin liraya kadar olan kazançları üç yıl süreyle vergiden muaf olacak. İki teşvikle, yeni şirket kuran veya kuracak gençlere ilk yıl 25 bin 532 lira avantaj sağlanacak.

Kendi işine kuran gençlere devletten 25 bin 532 lira

Kendi işini kuran genç girişimcilere, iki yıldır vergi muafiyeti uygulanıyordu. Bu yıl vergi muafiyetine prim teşviki de eklendi. Önce vergi muafiyetinden başlayalım. Gelir Vergisi Kanunu'nun, vergi muafiyetinden, ilk defa gelir vergisi mükellefi ile ve mükellef olduğu tarihte 29 yaşını doldurmayanlar yararlanıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre genç girişimciler, faaliyete geçen kazanımlar ile birlikte gelir elde etmek için 75 bin liraya kadar olan gelir vergisinden muaf tutuluyor.

Vergiler ödeneği, 75 bin lira tutarındaki kazanç için toplam 17 bin 130 lira tutarındaki karşılığı. Genç girişimciler, 75 bin liralık kazançları için ilk yıl bu tutarda vergiden kurtulmuş olacak. Sonraki iki yıl boyunca da bu tutara yakın vergiden kurtulacaklar.

YILDA 8 BİN 402 LİRA PRİM TEŞVİKİ

1 Haziran 2018 sanat sonrası genç girişimciler, asgari fiyatlandırma için bir gelen primatlar hazine tarafından karşılanacak. Bu da 2018 yıllık rakamlarla aylık 700.17 lira, yıllık satış da 8 bin 402 lira teşvik sınavı geliyor. İlk yıl toplam 25 bin 532 lira avantaj sağlayacak. İzleyen iki yılda ise 2018 rakamlarıyla 17 bin 130'ar lira vergi muafiyetinden yararlanacaklar.

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Teşviken ticari, zirai veya mesleki faaliyete sahip herkes teşvik edilmiştir. Murat ve prim teşvikiyle ilk yıl için 25 bin 532 liraya kadar avantaj elde edebilirsiniz.

İŞİNİN BAŞINDA OLACAK

Genç işçilerin kendi işinde bilmediği işe ya da işe kendiniz sevk ve idare ettiği. Seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri durumunda geçici olarak işinin başında bulunamayanlar teşvik edilmiştir. Genç girişimciler yanlarında çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırılabilir. Gençlerin prim önleminden yararlanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekiyor. Buradaki tüm ortakların 18-29 yaş aralığında olması zorunlu. 3 ortaklı bir şirkette ortak kişilerden 30 kişi, diğer ortaklar da teşvikten faydalanamayacak.

ŞİRKET DEVRALANLAR DA YARARLANABİLECEK

Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmeyi ya da mesleki faaliyeti devralan genç girişimciler de teşvik alabilecek. Ancak, eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlardan devralanlara teşvik edilmeyecek. Üçüncü dereceden akrabalar, kendisinin ya da eşinin yeğenleri, dayısı, amcası, halası ve teyzesinden oluşuyor. Buna göre, 18-29 yaş arası gençler de becer alabilecek. Mevcut bir gençler veya ortak faaliyete sonradan ortak olan gençler.

FAALİYETİNE ARA VERENLER TEKRAR YARARLANAMAYACAK

Vergi ve prim garantinden, bir yıl öncesinden, bir yıldan fazla bir süredir, işyeri sahibi, yeniden satış kurduklarında kalan süreler için teşviklerden faydalanamayacak. Onun iki yükselten yarar olduğu ön koşulu, ilk defa mükellef olmak. 4 / b sigortalı ocak sona erdirdikten sonra yeniden mükellef olanların teşvikten iade edilmesi hakkı bulunmuyor. KAYNAK: HABERTÜRK/ Ahmet KIVANÇ

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Anahtar Kelimeler:
genç girişimciler devlet destek vergi muafiyeti

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