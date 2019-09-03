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Kırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, üretilen kırmızı biberin çöplerinden temizlenerek kurutulup, toz biber haline getirilmesi ile oluşan sektörle 8 bin kişi ekonomik kazanç elde ediyor.

Kırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyor

İslahiye ve Nurdağı'nda yaklaşık 30 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve bu yıl 56 bin ton rekolte beklenilen kırmızı biber hasadıyla birlikte aflatoksinle mücadele kapsamında, sektör haline gelen kırmızı biber çöpü temizleme işi 8 bin kişiye istihdam oldu. Türkiye’nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı ilçelerde, biberlerin temizlenmesi ile yeni bir sektör oluştuğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Fabrikaların yanında ilçe merkezlerinde ve yakın mahallelerde oluşturulan çöp çekme alanlarında yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. Kırmızı biber tarlada hasadının ardında oluşturulan çöp çekme alanlarına giden biberler temizleniyor. Çalışanlar ortalama günde 60-80 lira kazanabiliyorlar. Böylece kadınlar acı ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar” dedi.

Her iki ilçede üretilen kırmızı biber, Türkiye iç piyasanın yanı sıra Avrupa’ya da satılıyor.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Nurdağı ilçeleri kırmızı biber

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