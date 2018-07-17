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Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2018 10:22 | Son Güncelleme

Yargıtay'ın son kararıyla birlikte kırmızı ışıkta geçen ve kazaya sebep olan sürücünün manevi tazminat ödemesinin önü açıldı.

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan kadına kırmızı ışıkta durmadan geçen otomobil çarpptı. Hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırılan ebenin, kafatasında ve kalçasının sol uyruk kemiklerinde çok parçalı kemik kırıkları ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve kesikler olduğu tespit edildi. Bir dizi ameliyat geçiren genç sağlıkçı, kaza neticesinde 8 ay işine devam edemedi. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açan ebe, kırmızı ışıkta geçerek kendisini yaralayan sürücüden 10 bin TL. maddi, çektiği elem ve üzüntü sebebiyle 75 bin TL manevi tazminat talep etti. Davacı, yargılama sırasında maddi tazminat talebinden feragat etti.

Mahkemede savunma yapan davalı sürücü, kusurlu olmadığını, talep edilen manevi tazminatın çok yüksek olduğunu ileri sürerek davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalı sürücünün 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karar temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, hükmün onanmasına karar verdi. Yargıtay'ın 'içtihat metni' nitelİğindeki kararıyla, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet veren sürücülerin manevi tazminat ödemesinin önü açıldı. İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik krımızı ışık ceza

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adalet budur. yargıtaya teşekkürler.
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