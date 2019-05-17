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Kısa vadeli dış borç martta 119,4 milyar dolar oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Kısa vadeli dış borç stoku, martta geçen yıl sonuna göre yüzde 2,4 artışla 119,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç martta 119,4 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, martta geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 2,4 artarak 119,4 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre kısa vadeli dış borç stoku, martta geçen yıl sonuna göre yüzde 2,4 artışla 119,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku 57,1 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku 56,3 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 14,4 azalarak 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,1 artarak 19,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,4 artışla 13,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,1 artarak 15 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 sonuna göre yüzde 3,2 artarak 41,1 milyar dolar oldu.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKUNUN YÜZDE 50,4'Ü DOLAR CİNSİNDEN

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,7 artarak 24,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,9 yükselerek 89 milyar dolara ulaştı.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4 azalarak 46,5 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 6,3 artarak 71,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2018 sonunda 99 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 22,2 azalışla 2019 mart sonu itibarıyla 77 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 949 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,4'ü dolar, yüzde 29,6’sı avro, yüzde 14,7’si TL ve yüzde 5,3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

2019 Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21,1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,2, Merkez Bankası’nın yüzde 3,3, özel sektörün ise yüzde 77,5 paya sahip olduğu gözlendi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Kısa vadeli dış borç stoku Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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