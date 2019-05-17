Kısa vadeli dış borç martta 119,4 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, martta geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 2,4 artarak 119,4 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre kısa vadeli dış borç stoku, martta geçen yıl sonuna göre yüzde 2,4 artışla 119,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku 57,1 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku 56,3 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 14,4 azalarak 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,1 artarak 19,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,4 artışla 13,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,1 artarak 15 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 sonuna göre yüzde 3,2 artarak 41,1 milyar dolar oldu.