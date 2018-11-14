Konkordato ilan eden Yörsan'dan ilk açıklama

Geçen ay konkordato ilan eden Yörsan İcra Kurulu, Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulundu. Yörsan Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1984 yılından bu yana süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösterdiği hatırlatılan açıklamada, "Şirketimiz kurulduğu ilk günden bu yana benimsediği yüksek kalite standartları ve çalışma etiğiyle, çalışanları, tedarikçileri, üreticileri, perakende kanalı, tüketicileri ve tüm ekosistemi için değer yaratmaya odaklanmıştır" denildi.

Türkiye'ye değer yaratma çabalarını desteklemek için yatırımlarına kesintisiz devam eden Yörsan'ın özellikle likidite sıkıntısı ile ilgili problemler yaşamaya başladığı kaydedilen açıklamada, söz konusu sıkıntının geri döndürülemeyecek zararlar oluşturması riskinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Yörsan İcra Kurulu'nun yaptığı açıklamada, "Şirketimiz, ekonomik faaliyetin kesintisiz olarak devam etmesi ve telafisi imkansız mağduriyetlerin oluşmaması adına uzun zaman azami çaba göstermiş, elindeki tüm enstrümanları sonuna kadar kullanmış, her türlü opsiyonu değerlendirmek sureti ile çıkış yolu bulmaya çalışmıştır. Tüm bu çabaların sonunda, işletmenin bütünlüğünün bozulmaması ve sürdürülebilirliğinin zedelenmemesi kaydıyla tüm çalışanlarının ve diğer paydaşların haklarının korunması, alacaklıların alacaklarına tam ve eksiksiz olarak kavuşmalarını temin etmek amacıyla 09 Ekim 2018 tarihinde konkordato kurumuna başvurmuştur" denildi.