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Konkordato ilan eden Yörsan'dan ilk açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

Konkordato ilan eden süt ve süt ürünleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Yörsan Gıda'nın özellikle likidite sıkıntısıyla ilgili problemler yaşamaya başladığı, söz konusu sıkıntının geri döndürülemeyecek zararlar oluşturması riskinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Konkordato ilan eden Yörsan'dan ilk açıklama

Geçen ay konkordato ilan eden Yörsan İcra Kurulu, Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulundu. Yörsan Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1984 yılından bu yana süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösterdiği hatırlatılan açıklamada, "Şirketimiz kurulduğu ilk günden bu yana benimsediği yüksek kalite standartları ve çalışma etiğiyle, çalışanları, tedarikçileri, üreticileri, perakende kanalı, tüketicileri ve tüm ekosistemi için değer yaratmaya odaklanmıştır" denildi.

Türkiye'ye değer yaratma çabalarını desteklemek için yatırımlarına kesintisiz devam eden Yörsan'ın özellikle likidite sıkıntısı ile ilgili problemler yaşamaya başladığı kaydedilen açıklamada, söz konusu sıkıntının geri döndürülemeyecek zararlar oluşturması riskinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Yörsan İcra Kurulu'nun yaptığı açıklamada, "Şirketimiz, ekonomik faaliyetin kesintisiz olarak devam etmesi ve telafisi imkansız mağduriyetlerin oluşmaması adına uzun zaman azami çaba göstermiş, elindeki tüm enstrümanları sonuna kadar kullanmış, her türlü opsiyonu değerlendirmek sureti ile çıkış yolu bulmaya çalışmıştır. Tüm bu çabaların sonunda, işletmenin bütünlüğünün bozulmaması ve sürdürülebilirliğinin zedelenmemesi kaydıyla tüm çalışanlarının ve diğer paydaşların haklarının korunması, alacaklıların alacaklarına tam ve eksiksiz olarak kavuşmalarını temin etmek amacıyla 09 Ekim 2018 tarihinde konkordato kurumuna başvurmuştur" denildi.

'YÖRSAN HENÜZ GEÇMİŞE DÖNÜK BORÇLARIN ÖDENMESİ SÜRECİNE BAŞLAYAMAMAKTADIR'

Yörsan'ın konkordato korumasında bir yeniden yapılandırma planını uygulamaya koyarak, süreç sonunda bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, "Konkordatoya ilk başvuruyu takip eden süreçte, Yörsan, konkordato yeniden yapılandırma planının oluşturulması ve tüm alacaklılarının mutabakatı ile yürürlüğe girmesi için çalışmalarını hukuki sorumlulukları ve yasal takvim çerçevesinde sürdürmektedir. Konkordato hukuku çerçevesinde bu plan yürürlüğe girmeden, Yörsan henüz geçmişe dönük borçların ödenmesi sürecine başlayamamaktadır" ifadelerine yer verildi.
Yörsan'ın üretim, dağıtım ve satış operasyonlarının devam edebilmesi için gerekli ticari faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, bu süreçte de Yörsan'ın tedarikçisi olan süt üreticileri dahil tüm tedarikçileriyle varolan ticari faaliyetlerini sürdürdüğü ve tedarikçilerinin bu faaliyetlerden doğan alacaklarını düzenli olarak ödediği kaydedildi.

İcra Kurulu'nun açıklamasında, "Yörsan konkordato kurumu aracılığıyla alacaklılarına olan tüm yükümlülüklerini yerine getirme ve borçlarını tahakkuk eden faizleriyle birlikte tam ve eksiksiz olarak ödeme azmindedir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
konkordato Yörsan Gıda

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