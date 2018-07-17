FİNANS

Konut fiyatlarının ve kiraların en çok arttığı iller!

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2018 14:07 | Son Güncelleme

Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Haziran ayında bir önceki aya göre %0.33 oranında artış gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %3.60 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %81.50 oranında artış gerçekleşti.

Haziran 2018 markalı konut projeleri en çok Avrupa Yakası'nda arttı!

Burada oturanlar yaşadı

1 / 21

Haziran 2018 markalı konut projeleri en çok Avrupa Yakası'nda arttı!
2 / 21

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde %0.05 oranında;
3 / 21

İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde %0.56 oranında artmıştır.
4 / 21

Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 10.00 puan fazla artış gösterdi.
5 / 21

Haziran 2018'de en çok 1+1 konut tipleri arttı!

Haziran 2018'de en çok 1+1 konut tipleri arttı!
Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre,1+1 konut tipinde %0.44 oranında artmış;
6 / 21

2+1 konut tipinde %0.33 oranında artmış; 3+1 konut tipinde %0.33 oranında artmıştır ve 4+1 konut tipinde %0.06 oranında arttı.
7 / 21

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre, 51-75 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.23 oranında artmış; 76-100 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.45 oranında artmış; 101-125 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.21 oranında artmış;
8 / 21

126-150 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.33 oranında artmış; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda %0.06 oranında arttı.
9 / 21

Haziran 2018 stok erime hızı rakamları Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı %7.5 oranında, metrekare bazlı ise %6.6 oranında stoklarda erime gözlemlendi.
10 / 21

Yabancıya satış oranı yüzde 10!

Yabancıya satış oranı yüzde 10!
Haziran ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %10’luk (son 6 aylık ortalama %7) kısmı yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlenirken, Haziran ayında, tercih noktasında ağırlıklı olarak 1+1 (%42) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi.
11 / 21

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Haziran ayında peşinat kullanım oranı %30, banka kredisi kullanım oranı %38 ve senet kullanım oranı %32 olarak gerçekleşti.
12 / 21

Haziran ayında, satışı gerçekleştirilen konutların %36’sı bitmiş konut stoklarından oluşurken, Haziran ayında, satışı gerçekleştirilen konutların %64’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu.
13 / 21

Haziran 2018 kira artış lideri Trabzon oldu!

Haziran 2018 kira artış lideri Trabzon oldu!
Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-81) Haziran ayında bir önceki aya göre %1.12 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise %7.57 oranında artış gerçekleşti
14 / 21

Haziran ayında Trabzon’da metrekare başına konut kira değerleri %2.05 oranında artmış ve Haziran kiraların en çok yükseldiği şehir olurken, Haziran ayında Bingöl’de metrekare başına konut kira değerleri %2.00 oranında azalmış ve Bingöl kiraların en çok azaldığı şehir oldu.
15 / 21

Amortisman'da en kısa süreler Aydın, Van ve Kırklareli'de!

Amortisman'da en kısa süreler Aydın, Van ve Kırklareli'de!
REIDIN Amortisman Süresi (Yatırım Geri Dönüş Süresi), ilgili bölgede satın alınan ya da alınacak olan konutların kiraya verilmesi durumunda satış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini göstermektedir.
16 / 21

Haziran ayı itibarıyla en düşük amortisman süreleri Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde ölçüldü.
17 / 21

Yıllık kira getiri oranlarında da Aydın, Van ve Kırklareli başı çekiyor!

Yıllık kira getiri oranlarında da Aydın, Van ve Kırklareli başı çekiyor!
REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranları yıllık konut Türk Lirası cinsinden kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
18 / 21

Haziran ayı itibarıyla en yüksek yıllık brüt kira getiri oranları Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde ölçüldü.
19 / 21

Haziran 2018 konut fiyat artış şampiyonu Van oldu!

Haziran 2018 konut fiyat artış şampiyonu Van oldu!
Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-81) Haziran ayında bir önceki aya göre %0.54 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise %9.70 oranında artış gerçekleşti.
20 / 21

Konut fiyat artış lideri Haziran 2018'de Van oldu!

Konut fiyat artış lideri Haziran 2018'de Van oldu!
Haziran ayında Van’da metrekare başına konut satış fiyatları %2.10 oranında artmış ve Van satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir olurken, Haziran ayında Şanlıurfa’da metrekare başına konut satış fiyatları %0.91 oranında azalmış ve Şanlıurfa satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu.
21 / 21

Haziran 2018 Konut Satın Alma Gücü Endeksi sonuçları Konut Satın Alma Gücü Endeksi, Türkiye'nin 81 şehrinde yaşayan ortalama gelire sahip bir ailenin, 10 yıl vadeli konut kredisi kullanarak konut sahibi olup olamayacağını ölçen önemli bir ekonomik göstergedir. 100 ve üzerindeki endeks değerleri mevcut faiz oranı ile (Haziran 2018: %1.09) 10 yıl vadeli konut kredisi kullanılarak bir ev sahibi olunabileceğini gösterirken; 100’ün altındaki değerler ailenin mevcut finansal koşullarda konut kredisi kullanarak konut sahibi olamayacağına işaret ediyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konut emlak il

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Benzin’e gece yarısından sonra zam!

Benzin’e gece yarısından sonra zam!

İSKOBİRLİK üreticinin elindeki tüm fındığa talip

İSKOBİRLİK üreticinin elindeki tüm fındığa talip

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Albayrak'tan vergi borçları ile ilgili önemli açıklama

Albayrak'tan vergi borçları ile ilgili önemli açıklama

Yasak bitti, balıkçılar Van Gölü'ne ağlarını attı

Yasak bitti, balıkçılar Van Gölü'ne ağlarını attı

Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede

Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede

İSKOBİRLİK üreticinin elindeki tüm fındığa talip

İSKOBİRLİK üreticinin elindeki tüm fındığa talip

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.