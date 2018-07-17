Konut fiyatlarının ve kiraların en çok arttığı iller!

Haziran 2018 markalı konut projeleri en çok Avrupa Yakası'nda arttı!

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1 / 21 Haziran 2018 markalı konut projeleri en çok Avrupa Yakası'nda arttı!

2 / 21 Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde %0.05 oranında;

3 / 21 İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde %0.56 oranında artmıştır.

4 / 21 Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 10.00 puan fazla artış gösterdi.

5 / 21 Haziran 2018'de en çok 1+1 konut tipleri arttı! Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre,1+1 konut tipinde %0.44 oranında artmış;

6 / 21 2+1 konut tipinde %0.33 oranında artmış; 3+1 konut tipinde %0.33 oranında artmıştır ve 4+1 konut tipinde %0.06 oranında arttı.

7 / 21 Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre, 51-75 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.23 oranında artmış; 76-100 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.45 oranında artmış; 101-125 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.21 oranında artmış;

8 / 21 126-150 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.33 oranında artmış; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda %0.06 oranında arttı.

9 / 21 Haziran 2018 stok erime hızı rakamları Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı %7.5 oranında, metrekare bazlı ise %6.6 oranında stoklarda erime gözlemlendi.

10 / 21 Yabancıya satış oranı yüzde 10! Haziran ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %10’luk (son 6 aylık ortalama %7) kısmı yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlenirken, Haziran ayında, tercih noktasında ağırlıklı olarak 1+1 (%42) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi.

11 / 21 Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Haziran ayında peşinat kullanım oranı %30, banka kredisi kullanım oranı %38 ve senet kullanım oranı %32 olarak gerçekleşti.

12 / 21 Haziran ayında, satışı gerçekleştirilen konutların %36’sı bitmiş konut stoklarından oluşurken, Haziran ayında, satışı gerçekleştirilen konutların %64’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu.

13 / 21 Haziran 2018 kira artış lideri Trabzon oldu! Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-81) Haziran ayında bir önceki aya göre %1.12 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise %7.57 oranında artış gerçekleşti

14 / 21 Haziran ayında Trabzon’da metrekare başına konut kira değerleri %2.05 oranında artmış ve Haziran kiraların en çok yükseldiği şehir olurken, Haziran ayında Bingöl’de metrekare başına konut kira değerleri %2.00 oranında azalmış ve Bingöl kiraların en çok azaldığı şehir oldu.

15 / 21 Amortisman'da en kısa süreler Aydın, Van ve Kırklareli'de! REIDIN Amortisman Süresi (Yatırım Geri Dönüş Süresi), ilgili bölgede satın alınan ya da alınacak olan konutların kiraya verilmesi durumunda satış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini göstermektedir.

16 / 21 Haziran ayı itibarıyla en düşük amortisman süreleri Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde ölçüldü.

17 / 21 Yıllık kira getiri oranlarında da Aydın, Van ve Kırklareli başı çekiyor! REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranları yıllık konut Türk Lirası cinsinden kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

18 / 21 Haziran ayı itibarıyla en yüksek yıllık brüt kira getiri oranları Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde ölçüldü.

19 / 21 Haziran 2018 konut fiyat artış şampiyonu Van oldu! Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-81) Haziran ayında bir önceki aya göre %0.54 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise %9.70 oranında artış gerçekleşti.

20 / 21 Konut fiyat artış lideri Haziran 2018'de Van oldu! Haziran ayında Van’da metrekare başına konut satış fiyatları %2.10 oranında artmış ve Van satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir olurken, Haziran ayında Şanlıurfa’da metrekare başına konut satış fiyatları %0.91 oranında azalmış ve Şanlıurfa satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu.