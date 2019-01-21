Kredi kullanacaklar dikkat! 6.4 milyar liralık yeni bir kredi imkanı

Merkez Bankası, bankaların tasarruf sahiplerinden topladığı mevduatlara uyguladığı zorunlu karşılıklarda kritik bir değişiklik yaparak kamu kurumlarına ait paraları kapsam dışında bıraktı. Bu değişiklik sayesinde kamu bankaları seçim öncesinde istediği kişi ya da şirketlere verebileceği yaklaşık 6.4 milyar liralık yeni bir kredi imkanı doğdu.

Bankalar tasarruf sahiplerinden faiz vererek topladığı mevduatların tamamını kredi olarak kullandıramıyor. Çünkü Merkez Bankası, bankaların topladığı bu paraların yüzde 1.5 ile yüzde 8'lik kısmını ‘zorunlu karşılık' olarak bankalardan alıyor. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, halen vadesiz ya da 3 aya kadar vadeyle bankaya yatırılan TL mevduatlara yüzde 8 oranında zorunlu karşılık uygulanıyor. Vade uzadıkça karşılık oranı yüzde 1.5'e kadar düşüyor.

100 BİN TL’NİN 8 BİN TL’Sİ MERKEZ BANKASI’NA

Dolayısıyla örneğin tasarruf sahibi mevduat hesabı açtırıp 100 bin lirasını bankaya 3 ay vadeyle yatırdığında, banka bu paranın 8 bin lirasını Merkez Bankası'na gönderiyor, geriye kalan 92 bin lirasını tüketici ya da ticari kredi olarak kişi ya da şirketlere kullandırıyor.