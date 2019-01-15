Kuru soğandaki gümrük vergisi sıfırlandı

Kuru soğandaki yüzde 49.5’lik gümrük vergisi sıfırlanarak ithalata yeşil ışık yakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kuru soğandaki yüzde 49.5'lik gümrük vergisi 28/02/2019 tarihine kadar sıfırlandı.

Hatırlanacağı üzere kuru soğanın kilogram fiyatının kasım ayından itibaren 7 liraya kadar yükselmesi sonucu kuru soğanda 'stokçuluk' iddiaları gündeme gelmiş ve kuru soğanların depolandığı alanlara baskınlar düzenlenmişti.

2018 yılının zam şampiyonu da yüzde 185'lik artış ile kuru soğan olmuştu.



