FİNANS

Kuru soğandaki gümrük vergisi sıfırlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda stok haberleriyle gündemden düşmeyen kuru soğana yönelik yeni bir karar alındı.Kuru soğandaki yüzde 49.5’lik gümrük vergisi 28/02/2019 tarihine kadar sıfırlandı.

Kuru soğandaki gümrük vergisi sıfırlandı

Kuru soğandaki yüzde 49.5’lik gümrük vergisi sıfırlanarak ithalata yeşil ışık yakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kuru soğandaki yüzde 49.5'lik gümrük vergisi 28/02/2019 tarihine kadar sıfırlandı.

Hatırlanacağı üzere kuru soğanın kilogram fiyatının kasım ayından itibaren 7 liraya kadar yükselmesi sonucu kuru soğanda 'stokçuluk' iddiaları gündeme gelmiş ve kuru soğanların depolandığı alanlara baskınlar düzenlenmişti.

2018 yılının zam şampiyonu da yüzde 185'lik artış ile kuru soğan olmuştu.

sogan-karar


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soğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi gazete gümrük vergisi

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