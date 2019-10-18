Kurulan şirket sayısı Eylül’de yüzde 45,18 arttı

Bu ayda kurulan toplam 7 bin 805 şirket ve kooperatifin yüzde 85,21'ini limited şirketler, yüzde 13,39'unu anonim şirketler, yüzde 1,4'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,97'si İstanbul, yüzde 11,08'i Ankara, yüzde 5,86'sı İzmir'de kuruldu. Eylülde tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.Buna göre, eylülde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 45,18, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 43,72, kooperatif sayısı yüzde 22,47 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 20,73, kooperatif sayısı yüzde 47,83, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,98 artış gösterdi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 698'i ticaret, bin 184'ü imalat ve 647'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 838'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 327'si imalat ve 295'i inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Eylül ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 418'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 205'inin inşaat, 119'unun imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 544'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 242'sinin inşaat, 112'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Öte yandan, ocak-eylül döneminde toplam 61 bin 14 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan bin 143 yabancı ortak sermayeli şirketin 676'sı yurt dışında yerleşik Türk sermayeli, 74'ü İran ve 63'ü Suriye ortaklı oldu.