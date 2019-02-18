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Manyas'tan çıkıyor Irak ve Suriye'de tüketiliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2019 11:54 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Manyas ve Bandırma ilçeleri sınırları içinde yer alan Manyas Gölü'nde yılda ortalama bin 500 ton avlanan "İsrail sazanı", Irak ve Suriye'ye ihraç ediliyor

Balıkesir'in Manyas ve Bandırma ilçeleri sınırları içinde yer alan Manyas Gölü'nde avlanan "İsrail sazanı", Irak ve Suriye'de tüketiliyor.

Balıkların kilogramı 1 lira 30 kuruştan satılıyor

Göl çevresinde faaliyet gösteren 6 kooperatif üyesi 300 balıkçı tarafından yılda ortalama bin 500 ton avlanan balık, kilogramı 1 lira 30 kuruştan ihraç ediliyor.
Bereketli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Engin Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölden tuttukları İsrail sazanının yaklaşık 300 tonunu 2011 yılına kadar iç piyasaya da sattıklarını ancak son 8 yıldır tamamen ihracata yönelik çalıştıklarını söyledi.
Çıkan balığın tamamını Suriye ve Irak'a ihraç ettiklerini aktaran Altın, "Irak halkı bunu çok seviyor. Kilogramını 1 lira 30 kuruştan satıyoruz. Çok sert ve kemikli balık olduğu için iç piyasada fazla tüketilmiyor, beğenilmiyor. 2012 yılında 2 bin 300 ton ihraç ederek rekora imza atmıştık. Ondan sonraki yıllar bin 500 ton seviyesinde devam etti. Bu sezon da bin 500 ton balık ihracatını hedefliyoruz." dedi.

'SU ÇOK KİRLENDİ ESKİSİ GİBİ BALIK OLMUYOR'

'SU ÇOK KİRLENDİ ESKİSİ GİBİ BALIK OLMUYOR'
Son zamanlarda göldeki balık çeşitliğinin azaldığını anlatan Altın, " Önceleri balıkçılıktan daha çok kazanıyorduk ama su çok kirlendi eskisi gibi balık olmuyor. Yayın ve turna balığı yok oldu. Sadece 'İsrail sazanı' yakalayabiliyoruz." ifadesini kullandı.
Kocagöl Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Oktay da kooperatifin 34 üyesinin bulunduğunu kaydetti.
Bu yıl balığın bol olduğunu vurgulayan Oktay, "Bir kayık 200-400 kilogram balık getirebiliyor. Ortalama bir kilogram balığı bizden 1,3 liraya satın alıyorlar." diye konuştu.
Balıkçılardan Cemil Gında da yıllardır ata mesleği balıkçılığı devam ettirdiklerine değinerek, "Arazimiz kısıtlı olduğu için tarım ve hayvancılıkla uğraşamıyoruz. Yıllardır balıkçılık yapıyoruz. Burada yakalanıyor, Irak ve Suriye'de tüketiliyor." dedi. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
balikesir Manyas gölü İsrail sazanı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İSRAİL sazanı da denen bu balık cinsi ülkemizdeki tatlı sulardaki diğer balık türlerini yokeden zararlı balıklardır.Bir belegeseli izledim.MİSİSİPPİ NEHRİNde ve daha nice başka yerlerdeki nehirlerde yerel balık cinslerini yoketmemeleri için tedbirleri anlatıyordu. Bu balığın ekonomik getiriside çok düşük seviyededir. Ülkem insanı ve yetkililer ne yazık ki buna karşı tedbirli değiller.
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