FİNANS

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

Yapım çalışmaları hızlandırılan ve 2020'de açılması planlanan Ankara-Niğde Otoyolu ile Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip ulaşım ağı oluşturulacak.

Avrasya bölgesinin en önemli ulaşım ağlarından TEM Otoyolu'nun eksik kalan Ankara-Niğde kesiminin tamamlanmasıyla, Edirne'den Şanlıurfa'ya yaklaşık bin 500 kilometrelik kesintisiz ulaşım sağlanacak

Tarihi projede tarih belli oldu

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Yap-işlet-devret modeliyle yapımına başlanan ve şubat ayında temeli atılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun 2020 yılına yetiştirilmesi için kapasite artırımına giden üstlenici firma, makine-ekipman ve işçi sayısını iki katına çıkartarak çalışmalarını sürdürüyor.
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Proje kapsamında 164 mühendis, 100 tekniker ve 3 bin 964 işçi görev yapıyor. Bin 492 ekipmanla günlük 500 bin metreküp toprak, bin 500 metreküp beton ve 200 ton demir işleniyor. Otoyolun Niğde bölümünde yol dolgu ve yarma, alt ve üst yapı ile menfez ve viyadük çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden başlayıp, Niğde Gölcük kavşağında sona erecek proje, 275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometreden oluşuyor. Ankara-Ahiboz arasında 30 kilometrelik kesimde 2x4, Ahiboz-Gölcük arasında 245 kilometrelik kesimde 2x3 şeritli ana otoyol ile güzergah boyunca 55 kilometrelik kesimde 2x2 şeritli bağlantı yolları yapılıyor.
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Projede toplam 12 kavşak, 3 bin metre uzunluğunda 5 viyadük, 74 köprü, 141 alt geçit, 452 menfez, 12 park alanı, 5 bakım işletme merkezi ve 12 ücret toplama sistemi yapılması planlanıyor.
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Yatırım maliyeti 5,5 milyar lira olan projenin tamamlanmasıyla Marmara ve Karadeniz bölgelerini Akdeniz bölgesine bağlayan uluslararası öneme sahip ulaşım ağı oluşturulacak. Avrasya bölgesinin en önemli ulaşım ağlarından Trans Europen Motorway (TEM) Otoyolu'nun eksik kalan Ankara-Niğde kesimi tamamlanarak Edirne'den Şanlıurfa'ya yaklaşık bin 500 kilometrelik kesintisiz ulaşım sağlanacak.
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Projenin gerçekleşmesiyle Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezleri ile güney illerinde yer alan önemli turizm ve ticari bölgelere, güvenli ve konforlu ulaşım koridoru oluşturulacak.
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Özellikle ağır vasıta ağırlıklı yoğun trafiğe hizmet edecek otoyolda, trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması ve yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunması amaçlanıyor
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Projenin tamamlanmasıyla birlikte, ülkenin gelişimiyle her geçen gün artan trafik hacminin mevcut yolların kapasitesine yaptığı olumsuz etki giderilerek, trafik güvenliğiyle bakım hizmetlerinin sürdürülebilir olması hedefleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
proje karadeniz akdeniz TEM Otoyolu

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