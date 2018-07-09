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MB'de başkan yardımcılığı için 'kriter' değişti

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2018 17:17 | Son Güncelleme

Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçimi ile ilgili iki ibare metinden çıkarıldı

MB'de başkan yardımcılığı için 'kriter' değişti

Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde "ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış" ibaresi ile "Başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile" ibaresi metinden çıkarıldı.

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Merkez Bankasının Hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası KHK Resmi Gazete'de

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