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Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2018 10:06 | Son Güncelleme

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Son dakika habere göre, açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Peki emekli, memur ve sözleşmeli personelin Temmuz enflasyon zam oranı ne kadar oldu? İşte emekli ve memur zammında son durum...

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Toplam zam (3,5+ 5,17) olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı.

Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandıSon dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
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memur Emekli enflasyon zam temmuz zammı sözleşmeli personel

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