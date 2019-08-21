FİNANS

Memurlara maaş zammıyla ilgili önemli gelişme

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.08.2019 17:18 | Son Güncelleme

Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, 17:30'da Külliye'de basın toplantısı yapacak.

Memurlara maaş zammıyla ilgili önemli gelişme

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili saat 17.30'da Külliye'de basın toplantısı yapacak.

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