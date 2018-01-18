FİNANS

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

18 Ocak 2018 14:00

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak faiz tarafında herhangi bir değişiklik yapmadı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.
 
Politika faizi yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7.25 ve yüzde 9.25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranı ise yüzde 12.75'te tutuldu.
 
Piyasa katılımcıları da Merkez Bankası'nın enflasyonda düşüş beklentisi ve kurda azalan volatilite nedeniyle faizlerde değişiklik yapmasını beklemiyordu. 
 
Merkez Bankası Aralık ayı toplantısında GLP borç verme faiz oranını yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti.
 
TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısından sonra yapılan açıklada şöyle denildi:
 
"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiştir.
 
Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.
 
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."
 
 
 
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum
  
Dolar kuru, TCMB'nin faiz kararı sonrası yüzde 1 değer kaybetti.
 
Karar öncesi 3.7995 seviyesinde yer alan kur açıklama sonrası saat 17:10'da yüzde 1 düşüşle 3.7755'ten işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/dolar 4.6300 seviyesinde yer aldı.
 
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Okuyucu Yorumları6 yorum
  • 31 Oy
    PARA POLİTİKASINDA "sıkı duruş" SADECE İŞÇİ KÖYLÜ MEMUR VE EMEKLİYE. HÜKÜMETE MECLİSE GELİNCE HER NEDENSE BU SIKI DURUŞ ANİDEN GEVŞİYOR
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  • 48 Oy
    bu merkez kimin çıkarına çalışıyor?halkın çıkarına çalışmadığı ortada...böyle dolarla mücadele olmaz.2019 mart gelsin artık.bize doları düşürecek bir iktidar lazım.iyi parti ve durmuş yılmazı görmek istiyoruz bir an önce.ya sabır...
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  • 18 Oy
    SIKIYOSA GİDEYDİİ....EYYYYYYY..BAŞLARR ÖTMEYEEE..?!!
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  • 11 Oy
    Başka bişey yapmiyor ki zaten. Onlarin işi de kebap.
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  • 11 Oy
    pas geçiceği zaten belliydi ilginç başlıklar :D
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  • 4 Oy
    Yuhhhh be
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