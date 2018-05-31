Merkez Bankası'ndan yeni açıklama: Finansal koşullarda sıkılaşma gözleniyor

Merkez'in raporunda, "Bankacılık sektörünün aktif kalitesi ile güçlü likidite ve sermaye rasyoları finansal sistemin dayanıklılığını desteklemektedir" denilirken, bir önceki rapor dönemine göre yurt içi finansal koşullarda sıkılaşma gözlendiği ifade edildi. Merkez bir önceki raporunu Kasım 2017'de yayımlamıştı.
MB'nin Finansal İstikrar Raporu'nda "Bir önceki rapor dönemine göre yurt içi finansal koşullarda sıkılaşma gözlenmektedir" ifadesi yer aldı.
Raporda kredi büyümesinin tarihsel ortalamalarına dönmesiyle ekonomide dengelenme eğiliminin başladığı dile getirildi.
"Dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı bir eğilim sergilemektedir" denilen raporda, "Artan korumacılık eğilimleri ve jeopolitik risklere rağmen küresel büyüme olumlu seyrini devam ettirmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Raporda şu 7 madde yer aldı:
Artan korumacılık eğilimleri ve jeopolitik risklere rağmen küresel büyüme olumlu seyrini devam ettirmektedir.
Dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı bir eğilim sergilemektedir.
Kredi büyümesinin tarihsel ortalamalarına dönmesiyle ekonomide dengelenme eğilimi başlamıştır.
Bir önceki Rapor dönemine göre yurt içi finansal koşullarda sıkılaşma gözlenmektedir.
Bankacılık sektörünün aktif kalitesi ile güçlü likidite ve sermaye rasyoları finansal sistemin dayanıklılığını desteklemektedir.
Reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla uygulanan makroihtiyati politika çerçevesi ekonominin şoklara direncini artıracaktır.
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