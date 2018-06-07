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Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.06.2018 06:56 | Son Güncelleme

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ikramiyelerini bugün alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz" demişti.

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz ay, emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin öne alındığını ve emekli maaşları ile ikramiyelerin ayrı ayrı ödeneceğini söylemişti.

Bakan Sarıeroğlu, "SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlarımız var. SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak. Haziran'ın ilk haftasında ödeme yapacağımızı ifade etmiştik" dedi.

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasının ardından bugün Emekli Sandığı ve Bağ- Kur emeklileri ikramiyelerini alacak. Maaşlar da önümüzdeki hafta hesaplara yatırılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyeleri yarın, maaşları ise 11 - 12 - 13 Haziran tarihlerinde ödenecek.

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