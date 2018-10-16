Motorinde 29 kuruş indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 16 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, motorinde 29 Kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi.
Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilen Mayıs ayı ortasından bugüne kadar özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanan tutar motorinde litre başına 1.04 TL'ye, benzinde 63, otogazda 77 kuruşa ulaşmıştı. Bugünkü indirim ile birlikte motorinde litre başına ÖTV'den karşılanan tutar 75 kuruşa geriledi.
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