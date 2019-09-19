FİNANS

Nazilli Ticaret Borsası’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a incir teşekkürü

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.09.2019 10:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara’da üçlü zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye incir ikramı Aydınlı üreticileri sevindirdi.

Kuru incir ihracat sezonuna hazırlanan Nazilli Ticaret Borsası yönetimi de tanıtım nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuklarına Aydın incirinden ikram etmesi incir üreticisini gururlandırdı.

Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğinden dolayı teşekkür etti. Nazilli’de bu yıl kuru incirde rekoltenin yaklaşık 89 bin ton olduğunu ifade eden Kırlıoğlu, “Bu sene son 20 yılda görülmemiş bir kalite var. Herkesin son derece kaliteli incirimizden yemesini istiyoruz. İncirin tanıtımında desteğinden dolayı da ayrıca Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ondan bir isteğimiz de incirimizin hak ettiği değeri alabilmesi için fındıkta, üzümde olduğu gibi TMO’nun incirimizden almasını istiyoruz. Geçen yıl 55 bin ton Nazilli’den incir ihracatımız vardı. Bu yıl 70-75 bin ton civarı ihracat bekliyoruz. Kalite çok güzel ve alıcılar çok memnun. Alıcı sayımızda da artış oldu” dedi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Kuru incir

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