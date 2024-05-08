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Gram altın alacaklar için avantaj yarattı: İslam Memiş, ‘hazırlığı yapılıyor’ diyerek anlattı (8 Mayıs güncel gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.05.2024 07:39
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Altın fiyatları yatırımcılar tarafından bugün de araştırılıyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve altın gram fiyatı yatay seyrediyor. Altın fiyatı için Mayıs ve Haziran aylarına dikkat çeken Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, “Şu anda İsrail bölgedeki masum sivilleri katlediyor, dünya ile bağını kesiyor ve bunu piyasalar satın almıyor. Önceden alıyordu ama şu anda almıyor. Tamamen manipülasyon piyasası oluşuyor” dedi. Gram altın almak için avantaj yaratan durumu anlattı.

Gram altın alacaklar için avantaj yarattı: İslam Memiş, ‘hazırlığı yapılıyor’ diyerek anlattı (8 Mayıs güncel gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları)

Altın uzun zamandır akıllı bir yatırım olarak görülüyor. Enflasyona karşı korunma, portföy çeşitlendirme, güvenli liman varlığı olarak hareket etme ve değerini sabit tutma yeteneği sayesinde değerli metal, onlarca yıldır yatırımcıların güvenini kazandı. Enflasyonun yapışkan ve faiz oranlarının yüksek olduğu günümüzün benzersiz ekonomik ortamında metale yatırım yapmak özellikle avantajlı oldu.

ONS ALTIN (4)

ONS ALTIN 2 AYDA YÜZDE 11 DEĞER KAZANDI

Son 60 gün içinde ons altın 2.317 dolara, yani yüzde 11'in üzerinde bir artışla satılıyor. Ancak ABD Merkez Bankası Fed'in 1 Mayıs'ta faiz oranlarını sabit tutması ve 15 Mayıs'ta başka bir enflasyon raporunun açıklanmasının beklenmesi nedeniyle uzmanlar, bu ay ons altın fiyatının hareketli bir dönem geçireceğini dile getiriyor.

ONS ALTIN (3)

BUGÜN GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yurt içine bakıldığında ise sabahın ilk saatlerinde serbest piyasada gram altın yatay bir seyir izliyor. Altının gram fiyatı yeni günde 2.581 TL’den, çeyrek altın fiyatı 4.097 TL’den ve Cumhuriyet altını ise 16.693 TL’den değerleniyor.

ALTIN

ALTINDA DÜŞÜŞ HAFTASI

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Mayıs ve haziran aylarına ilişkin yatırımcılara manipülasyon piyasasına ilişkin uyarılarım olmuştu. Bir şeyleri normalleştiriyorlar. İsrail’in saldırısı, İran’ın misillemesi biraz daha normalleştiriliyor. Piyasalardaki algıyı tamamen tercine çeviriyor. Normalde bir jeopolitik gerilim tırmandığı zaman, emtia fiyatlarında sert yükselişler görüyorduk. 14 Nisan tarihinde 2.417 dolara kadar yükselen bir ons altın vardı. 2.700 TL seviyesine kadar yükselen bir gram altın vardı. Ancak şu anda ons altın 2.315 dolar seviyesinde satıcılıda. Önümüzdeki hafta bu satışların devam etme olasılığı yüksek. Muhtemelen 2.380 dolar aralığına kadar tekrar gerileyebilir.

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“TAMAMEN MANİPÜLASYON PİYASASI OLUŞUYOR”

Burada bir normalleşme var. Dünyadaki insanlar, devletler ve devlet yöneticileri Orta Doğu’dak katliama sessiz kalıyorlar. Dolayısıyla piyasa yönünde baktığımız zaman burada bir normalleşme var. Büyük fotoğrafa baktığımız zaman bir manipülasyon piyasası var ve bölgeyi bir ateş çemberine çevirme gibi bir bölgesel savaş planlanıyor. Savaş çanları çalmaya başladığı zaman jeopolitik gerilimler küresel piyasalarda yeniden fiyatlanır. Şu anda İsrail bölgedeki masum sivilleri katlediyor, dünya ile bağını kesiyor ve bunu piyasalar satın almıyor. Önceden alıyordu ama şu anda almıyor. Tamamen manipülasyon piyasası oluşuyor. Yarın bugün farklı bir ülkeden İsrail’e misilleme haberi gelirse, o zaman yeni bir fiyatlamayı göreceğiz. İşte bu Mayıs ve Haziran aylarını çok dikkat etmek lazım. Manipülasyon piyasasının oluştuğu dönemlerde beklentiler önceden satın alınır, beklenti gerçekleştiği zaman da tekrar satın pozisyonuna geçer.

ONS ALTIN (13)

ENFLASYON FAİZ İNDİRİMİNE MÜSAADE ETMEDİ

Emtia fiyatları genelde şu anda merkez bankalarına odaklı, Fed ve dolar endeksine biraz meyilli. Fed tarafında kafalar oldukça karışık, buradan gelen haber akışları çok belirsiz. Fed’in normalde faiz indirimlerine başlaması lazımdı. Enflasyon buna müsaade etmiyor. Kafalar karışık ve bir hamle yapamıyor. Aslında kapılar açık bırakıldı ama piyasalar sıkıştı.

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“GRAM ALTIN KADEMELİ ALIM FIRSATI VERİYOR”

Altın tabi ki uzun vadede yükseliş trendine devam edecektir. Ama kısa vadede baskılanma süreci devam edecektir. Çünkü merkez bankaları bir yandan altın stoklamaya devam ediyor. Özellikle 2024 yılının ilk çeyreğinde yine çılgınlar gibi altın stokladılar. Tabi ki jeopolitik gerilimin hazırlığı yapılıyor. O yüzden düşüşler, küçük yatırımcı için hem ons tarafında hem gram tarafında kademeli alım fırsatlarını vermeye devam ediyor. Yine elinde dolar bulunduranlar ya da eline yeni dolar geçenler o 2300 dolar seviyesinin altındaki sarkmalara biraz daha iyi gözlemlemeliler.

KUYUMCU (14)

PİYASALAR ‘ARAF’TA KALDI

Şu sorunun cevabı yok mesela piyasalarda: Merkez Bankaları faiz indirimlerine ne zaman başlayacak? Bu belirsiz. İkincisi ise, jeopolitik tarafla tekrar başka ülkeler arasında gerilimler olacak mı? Bu da belirsiz. Üçüncüsü Çin tarafında Tayland tarafında orada da tansiyon biraz yüksek, bu tarafta gerilim olacak mı? Burada da belirsizlik var. Dolayısıyla bu soruların cevabı olmadıkça piyasalar ‘araf’ta kalıyor. Kaybın ve tedirginliğin olduğu yerde yatırımcılar kendilerine hangi enstrüman değer kaybediyorsa o yünde biraz daha alımlarını artırabilir.”


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