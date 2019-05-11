FİNANS

Nöbetçi noter uygulaması başladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.05.2019 12:43 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin uygulaması kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de "Nöbetçi Noter" görev yapmaya başladı.

Nöbetçi noter uygulaması başladı!

Hacıhalil Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan Gebze 1. Noterliği, uygulama kapsamda nöbet hizmetini yürütüyor.

Gebze 1. Noteri Rahime Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasına Gebze'de de başlandığını söyledi.

Gebze'nin nüfus yoğunluğuna değinen Sayın, "Bölgemizdeki nüfus yoğunluğu ve fabrikalar dolayısıyla vatandaşların hafta içi yetiştiremedikleri işlerini, hafta sonu yapabilmeleri açısından güzel bir uygulama oldu. Herkese hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
adalet bakanlığı Türkiye Noterler Birliği

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