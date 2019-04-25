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Patatesin fiyatı 1,5 liraya kadar düşer

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.04.2019 11:57 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki patates yetiştiricileri ve tüccarlar, üretiminin geçen yıllara göre aynı oranda olduğunu, piyasa fiyatının yakında 1,5 liraya kadar düşebileceğini ifade etti.

Patates üreticileri, birçok ilde patates üretimi yapıldığını, bu yıl piyasaya daha fazla ürün çıkacağını belirterek bazı medya organlarında konunun abartıldığını belirtiyorlar.

'Patates bu sene altın yılını yaşadı'

Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, Afyonkarahisar'daki patates üretim alanlarında bir daralma olmadığını belirtti. Tunçay, "Tohum, gübre, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen çiftçimiz üretmeye devam etmektedir.
Patates ekimine diğer dönemlerde olduğu gibi aynı oranda devam ediyorlar. Soğan üretiminde ise her dönem olduğu gibi Afyonkarahisar'ımız ve Şuhut ilçemizde üretimin az olduğunun altını çizmek isterim" dedi. Burhanettin Camcı ise uzun yıllardır ben patates üreticisi olduğunu, böyle 5-10 yılda bir ekim azlığı veya rekolte düşüklüğü sebebiyle patateste fiyatların afaki yükselmesinin söz konusu olduğunu anlattı. Camcı, bu durumun her sene yaşanmadığını belirterek, "Bazen, hava şartları, iklimler, dolu ve diğer afetlerden zarar gören ürünler rekolte düşüklüğüne ve patates fiyatlarında böyle yükselmesine sebep olabilir.
Şimdi üreticinin de kendine göre bazı sorunları var. Uzun yıllardır Şuhut arazisinde patates ekimi yapıldığından rekolte düşük, yani randıman düşük. Vatandaş ne kadar gübre atsa, ne yaparsa yapsın etraftaki bakir topraklarda üretilen patatesin randımanını yakalayamıyor. İki üç yıla bir biz topraklarımızın tahlilini yaptırırız ondan sonra çiftlik gübre atarız, diğer suni gübre kullanırız. 2-3 yıldan sonra tekrar gübrelemek gerekiyor. Toprak fakirleşmekte, yani patatese artık cevap veremez hale gelmektedir. Topraklarımız takviye istiyor. Bu da çiftlik gübresi, değişik gübreleme yöntemleriyle patatesin rekoltesini ancak o şekilde yakalayabileceğiz. Başka türde yakalama şansımız çok az. Bu sene bu ekim döneminde yükseliş var, ama kesin bir rakam vermek doğru olmayabilir.
Çünkü vatandaş fırsat bulduğu yere patates eker, bu sene altın yılını yaşadı. Havalar güzel giderse vatandaşımız patates ekimine yüklenecektir. Geçen senekinin belki iki katı üç katı ekim olacaktır. Dolayısıyla Ege ve Akdeniz sahillerinde, Çukurova bölgesinde yılda 2 ürün ya da 3 alınan ürün alınan yerlerde vatandaş patates ekimine kesinlikle yer ayıracaktır. Dolayısıyla o rakamlar artık olmaz, vatandaş artık üretir. Ürettiği için de talebi karşılar ben o kanaatteyim. Çünkü Türkiye tarım ülkesi" ifadelerini kullandı.
Patates tüccarı Hüseyin Kocataş ise, konuyla ilgili açıklamalarında, "Bulunduğum havzada soğan hususunda her yılki ekim ortalama olarak var. Ama patateste benim gözlemlediklerime göre biraz daha artış var.
Ağustosun 1'inde erkencilerimiz sökülmeye başlar. Bunlar sökülmeye başladığı zaman 1,5 lira ile 2,5 lira arasında para ederse öp başına koy, yani bundan daha iyisi can sağlığı. Ben Karaadilli havzasında üretiyorum yıllık 80-90 dekar patates ekerim ortalama yarı kışlık, yarı erkenci. Ben 90 dekar patates ekerim, soğan ekmem.
Kendi yiyeceğimiz kadar ekerim. Verim alırsan kazanırsın, verim alamazsan kazanamazsın. Yani öncelikle kalite ve verimi yakalamak birinci amaç. Kaliteli verim yakalarsan kaliteyi yakalarsan para kazanırsın" şeklinde belirtti. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
Patates afyonkarahisar

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