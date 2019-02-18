PTT tanzim satışlara İstanbul'da da başladı

e-PTTAVM üzerinden satışı yapılan ürünlerin siparişinden müşteriye ulaştırılmasına kadar olan süreç, Anadolu Ajansı tarafından görüntüledi.

İşte ürün fiyatları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan ilk olarak Ankara'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, bugün itibarıyla İstanbul'da da başladı.

PTT'nin Ankara'daki tanzim satış deposunda ürünlerin siparişinden müşteriye ulaştırılmasına kadar olan süreç, Anadolu Ajansı tarafından görüntüledi.

Bakan Turhan'ın tanzim satış ürünlerinin, PTT AŞ güvencesiyle internet üzerinden satışına başlandığını duyurmasının ardından şirket, ürünlerin hazırlanması için soğuk hava deposu kiraladı.

Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan e-Tanzim'e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTTAVM'nin karşılama ekranında onaylanıyor.

Daha sona hazırlanan barkod ve sevk evrakları, üretim bandına gönderiliyor. Burada her bir müşteri için ürünler zarar görmeden tartılıyor. Tartıldıktan sonra birer kilogramlık paketler ambalajlanıyor. Barkodu okutularak adres dökümü gerçekleştiriliyor.

Daha sonra adreslere göre ayrılan siparişler, ilgili yerlere dağıtım yapan PTT araçlarına konuluyor. Son adımda ise siparişler, müşteriye kapıda teslim ediliyor.

ÜRÜN FİYATLARI Saat 14.00'e kadar verilen siparişler aynı gün, bu saatten sonraki siparişler ise ertesi gün teslim ediliyor.

Biber çeşitleri 6 lira, patlıcan 4,5 lira, salatalık 4 lira, domates 3 lira, soğan ve patates 2 liradan satışa sunuluyor.