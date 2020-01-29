FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Motorinde ÖTV artışı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Motorinde ÖTV artışı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile motorin için özel tüketim vergisi (ÖTV) litrede 1,9059 liraya çıkarıldı. Motorin fiyatlarına bugünden itibaren vergi artışı nedeniyle 13 kuruş zam yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Motorinde ÖTV artışı

Motorinde son iki günde gerçekleşen litre başına 34 kuruş indirimin ardından maktu ÖTV artışı ile bu indirimin 13 kuruşu geri alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca motorinde maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları litre başına 1.7945 TL'den 1.9059 TL'ye çıkarıldı.

Bu artış pompa fiyatında litre başına 13 kuruş artış anlamına gelirken hafta başından beri yaşanan 34 kuruş indirim ise 21 kuruşa gerilemiş oldu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "29 OCak tarihinde geçerli olmak üzere; motorin türlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 11 kuruş arttırılırken, bu zam pompa fiyatlarına 13 kuruş olarak yansıtıldı" denildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, motorinin maktu ÖTV tutarında litre başına 0.11 kuruş artış yapıldı. Karar bugün yürürlüğe girdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandıMemurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı kararı, motorin, ÖTV, resmi gazete,

En Çok Okunan Haberler

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor!

Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor!

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme! İşte zam oranı

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme! İşte zam oranı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 16 yorum
10 lira yapın bu millete her şey müstehak...Beş para etmez arabalar ÖTV KDV derken 150 bin olmuş kuldan korkmuyorsunuz allahtan korkun...
zam zam zam nereye kadar bu böyle sürecek , güçlü devlet fakir millet ...
ver mehteri veeeer
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“THY, Alman KOBİ'lerinin önemli partneri”

“THY, Alman KOBİ'lerinin önemli partneri”

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Ocak ayında ekonomiye güven arttı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomik güven endeksi yüzde 0.6 artışla 97.1'e yükseldi

Ekonomik güven endeksi yüzde 0.6 artışla 97.1'e yükseldi

Türk Metal ile MESS toplu sözleşmede uzlaştı

Türk Metal ile MESS toplu sözleşmede uzlaştı

Karadeniz’de ‘kahverengi kokarca’ hızla yayılıyor, 1 milyar dolar zarar var

Karadeniz’de ‘kahverengi kokarca’ hızla yayılıyor, 1 milyar dolar zarar var

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.