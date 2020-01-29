Resmi Gazete'de yayımlandı! Motorinde ÖTV artışı

Motorinde son iki günde gerçekleşen litre başına 34 kuruş indirimin ardından maktu ÖTV artışı ile bu indirimin 13 kuruşu geri alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca motorinde maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları litre başına 1.7945 TL'den 1.9059 TL'ye çıkarıldı.

Bu artış pompa fiyatında litre başına 13 kuruş artış anlamına gelirken hafta başından beri yaşanan 34 kuruş indirim ise 21 kuruşa gerilemiş oldu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "29 OCak tarihinde geçerli olmak üzere; motorin türlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 11 kuruş arttırılırken, bu zam pompa fiyatlarına 13 kuruş olarak yansıtıldı" denildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, motorinin maktu ÖTV tutarında litre başına 0.11 kuruş artış yapıldı. Karar bugün yürürlüğe girdi.

