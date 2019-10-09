FİNANS

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 44'ü tamamlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaatında günde 120 bin ton dolgu yapıldığını ve bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 44'ünün tamamlanmış durumda olduğunu söyledi. Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'nın Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacak.

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaatında günde 120 bin ton dolgu yapıldığını ve bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 44'ünün tamamlanmış durumda olduğunu söyledi.

Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en çok önem verdikleri yatırımlardan birinin Rize-Artvin Havalimanı olduğunu söyledi.

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Çeber, "Rize'de hava şartları ve coğrafi şartlar bizi biraz zorluyor. Hedefimiz havalimanımızı 29 Ekim 2020'de açmak." dedi.

Vali Çeber, üstyapı ihalesinin de hazırlandığını ve bu ay içerisinde yapılacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"Havalimanı yapıldığı zaman bölge turizmine, ticaretine ve ulaşımına çok faydalı hale gelecek. Sadece Rize ve Artvin'e değil, tüm ülkeye hizmet eden bir havalimanı olacak. Doğa Karadeniz bölgesindeki tek havaalanımız Trabzon. Rize-Artvin havalimanı ile sayı ikiye çıkacak. Bu anlamda da bir boşluğu dolduracak."

Bu yıl Türk Hava Yolları'na en çok ulaşan şikayetlerin Doğu Karadeniz'deki bilet fiyatları ve uçak azlığı olduğunu aktaran Çeber, açılacak Rize-Artvin havalimanıyla bu sorunları da aşmayı umut ettiklerini dile getirdi.

Çeber, Rize'de göreve geldiğinde havalimanı inşaatının yüzde 14 seviyelerinde olduğunu kaydederek, "Günde 60 bin ton seviyelerinde dolgu yapılıyordu. 3-4 ay önce yenilenen iş programı sonrasında günlük yaklaşık 115 bin civarında dolgu yapılıyordu. Günde 120 bin ton dolgu yapılıyor ve bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 44'ü tamamlanmış durumda. Bu da nereden nereye geldiğimizi gösteriyor." diye konuştu.

İnşaatın yüzde 95'inin dolgu işi olduğunu belirten Çeber, "Kaya taşıyoruz ve dolgu yapıyoruz. Kalan yüzde 5'i ise üstyapı ve ulaşım aksları. Oradaki kavşak çalışmalarımız da proje anlamında hazırlandı. Zamanı geldiğinde o da ihale edilecek. Hepsi birbirine entegre şekilde tamamlanmış ve hizmete alınmış olacak." dedi.

'TÜRKİYE'NİN 56. HAVALİMANI OLARAK HİZMET VEREBİLECEK'

Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilecek Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'nın Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacak.

Uluslararası konvansiyonel boyutta yapılacak havalimanının, 3 bin metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yolu ve 300 metreye 120 metrelik de apronu bulunacak.

İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik alanda denize paralel olarak doğu batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yapılacak.

Havalimanı için 25 milyon ton taş dolgu olmak üzere toplam 88,5 milyon ton dolgu yapılması planlanıyor.

Rize-Artvin Havalimanı tamamlandığında, terminal binası ve diğer üstyapı tesisleriyle Türkiye'nin 56. havalimanı olarak yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek.

Rize-Artvin Havalimanının yapımı ile Rize, Artvin ve Doğu Karadeniz'in eşsiz coğrafyasında yer alan yaylalarına İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hava yolu ile hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım sağlanarak yurt içi ve yurt dışı turizm potansiyelinin artması ön görülüyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Rize-Artvin Havalimanı proje

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