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Roubini: Gelişmekte olan piyasalarda yavaşlamanın fiili işaretleri var

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.06.2018 10:09 | Son Güncelleme

Ekonomist Nouriel Roubini, ABD ve Çin arasında yükselen ticaret savaşlarının, küresel ekonomide risk yaratmakta olduğuna dikkat çekerek, "Gelişmekte olan piyasalarda global büyümede bir yavaşlamanın fiili işaretleri var" uyarısında bulundu.

Roubini: Gelişmekte olan piyasalarda yavaşlamanın fiili işaretleri var

CNBC'ye konuşan Roubini, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari ortaklarına karşı düşmanca duruşu, ABD'nin Çin ve dünyanın geri kalalından ithalata gümrük tarifeleri uygulamasının Amerikan ekonomisi için risk yaratmakta olduğunu söyledi ve ekledi:

"Global ekonomiler birbirleri ile senkronize olarak büyüyorlardı ve bu hem iş dünyasının hem de tüketicilerin güvenini artırıyordu. Ancak sonra bu dinamik, Fed'in faiz artırımları ve Çin ile olası bir ticaret savaşının etkisiyle bozulmaya başladı."

Önce Euro Bölgesi'nde büyümenin yavaşladığını, bunu İngiltere ve Japonya'nın takip ettiğini belirten Roubini, "Global büyümenin iki önemli elemanı olarak ABD ve Çin kaldı. Şimdi de ABD ve Çin bir ticaret savaşının kıyısındalar. Gelişmekte olan piyasalarda global büyümede bir yavaşlamanın fiili işaretleri var ve Fed sıkılaştırmaya devam ediyor. Bu, bir derecede kırılganlık anı" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
roubini Çin Küresel Ekonomi

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