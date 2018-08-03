SGK, milyonlarca Bağ-Kur'lunun borcunu sildi

Hükümet, Mayıs ayı itibariyle prim borcu olan, ödeme yapamayanların sigortalılık sürelerinin durdurulması, ihyası, prim borçlarının silinmesiyle 3 milyon vatandaşın yüzünü güldürdü.
Takvim'den Hazal Ateş'in haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), önceki gün başvuru şartı aramadan, 31 Mayıs öncesine ait prim borcu olup bunları yapılandırmayan ya da ödemeyenlerin borçlarını sildi, bu borçlara ilişkin hizmet sürelerini dondurdu.
Sigortalılık süresi; prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durduruldu. Sigortalılıkları durdurulanlardan çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018 itibariyle yeniden başlatıldı.
Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bunlara kurum alacakları arasında yer verilmeyecek. İsteyen Bağ-Kur'lular daha sonra başvurarak bu süreleri yeniden hizmet sürelerine ekletebilecek. Bunun için SGK'ya başvurulup ihya talebinde bulunulması ve borcun 3 ay içinde ödenmesi gerekecek. İhya ile dondurulan süreler emeklilik hesabında kullanılabilecek..
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