FİNANS

Şimşek ve Çetinkaya yabancı yatırımcılarla görüşecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.05.2018 15:44 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, gelecek hafta İstanbul ve Londra'da finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

Şimşek ve Çetinkaya yabancı yatırımcılarla görüşecek

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, gelecek hafta İstanbul ve Londra'da finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

Şimşek ve Çetinkaya, İstanbul'da 28 Mayıs Pazartesi günü finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla görüşecek.

Daha sonra İngiltere'ye hareket edecek olan Şimşek ve Çetinkaya, 29 Mayıs Salı günü Londra'da yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla buluşacak. AA


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Mehmet Şimşek Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya londra yatırımcı

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