Sinop’tan dünyaya oyuncak ihracatı

Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 100 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve ilk etapta 160 kişinin istihdam edildiği fabrikada çalışan sayısının planlamalar dahilinde bin 200’e çıkarılması hedefleniyor. İşletme sahiplerinden Yener Dinçkurt, “Fabrikamızın 2019 senesi 12 Haziran gününde ilk kurulumunu yaptık. Daha sonra ise hummalı bir çalışmayla, yoğun bir tempoyla yaklaşık 4 ayda fabrikayı çalışır hale getirdik. 22 Ekim tarihinde de fabrikamız faaliyete geçti. Şu anda fabrikamızda 160 personelimiz çalışmakta” dedi.

Dinçkurt, “Dünyanın 70 ülkesine ihracat yapan, Avrupa Birliği’ne uygun üretim yapan, tüm standartlı, tüm sertifikaları olan çok başarılı bir fabrika burası. Ana faaliyet alanımız özellikle plastik oyuncaklar. Plastik oyuncaklar denildiğinde de en büyük problem kanserojen madde, çocuklara sıkıntı oluşturacak maddeler diye bir algı var. Ama en kaliteli ham maddeyi kullanırsanız ortaya da o kalitede ürünler çıkıyor. Bu şekilde de dünyanın her yerine oyuncak yapabilecek standartları yakalayabiliyorsunuz” diye konuştu.