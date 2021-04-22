Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Hayvancılık destek ödemesi bugün hesaplarda!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı bereketli olsun" dedi.

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