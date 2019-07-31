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Son dakika! Konut ve sanayide doğalgaz fiyatlarına zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2019 23:59 | Son Güncelleme

BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında doğalgaz fiyatlarına konutta yüzde 14,97 sanayi bölgelerinde yüzde 13,73 oranında zam geldi.

Son dakika! Konut ve sanayide doğalgaz fiyatlarına zam

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında:

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır.

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3'ün üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur.

Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir."

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