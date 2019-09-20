FİNANS

Son dakika! Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.09.2019 19:29 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, yabancı para mevduat/katılım ve fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verdi. Kararla piyasadan 2.1 milyar dolar çekilecek.

Son dakika! Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

AYRINTILAR GELİYOR...

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandıGrev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı
Altın ayını yaşadı! Talep patladıAltın ayını yaşadı! Talep patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası son dakika

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Hayalini kurduğu makineyi 40 ülkeye satıyor

Hayalini kurduğu makineyi 40 ülkeye satıyor

İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 40 dakikaya iniyor

İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 40 dakikaya iniyor

Bakan açıkladı! Ekstra zam geliyor

Bakan açıkladı! Ekstra zam geliyor

4 fidanla başladı! Şimdi tonlarca üretiyor

4 fidanla başladı! Şimdi tonlarca üretiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
H&M giyim mağazalarında TİS anlaşması

Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Altın ayını yaşadı! Talep patladı

Gelir dağılımının 2018 yılı istatistikleri belli oldu

Gelir dağılımının 2018 yılı istatistikleri belli oldu

VakıfBank'a Uzak Doğu'dan yeni kaynak

VakıfBank'a Uzak Doğu'dan yeni kaynak

Uşak'taki 93 yıllık fabrikada şeker pancarı alımı başladı

93 yıllık fabrikada alımlar başladı

İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 40 dakikaya iniyor

İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 40 dakikaya iniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.