Tamir için getirilen İsviçre modeli saat hayatını değiştirdi

Afyonkarahisar’da Devlet Demir Yolları’nda ustabaşı görevinden emekli olduktan sonra baba mesleği olan elektronik eşya tamiratına başlayan Harbi Başaran, uzun bir süre elektronik eşya tamiratı yaparak hayatını kazanmaya devam etti. Kendisine tamir için gelen İsviçre modeli ahşap saatle hayatı değişen Harbi Başaran, o saatten aldığı ilhamla modern ahşap saat üretmeye başladı. İş yerini kapatıp evinin altını atölyeye çeviren Başaran, burada ilk zamanlarda ahşap saatin tüm hazırlıklarını kendisi yapıyordu. Son yıllarda saatin parçalarını CNC tezgahlarında yaptıran Başaran, evinin altındaki atölyesinde saatlerin kurulumunu yapıyor. Duvar, masa ve dolap olmak üzere 3 modelde kurulum yapan Başaran’ın yaptığı modern duvar saatleri ilgiyle karşılanıyor. Ticari bir beklentisi olmayıp, hobi olarak bu işi sürdüren Başaran, yaptığı saatleri sevdiklerine hediye ediyor.

'TAMİR İÇİN GETİRİLEN SAAT BANA İLHAM OLDU'

Harbi Başaran yaptığı açıklamada, kendisine gelen İsviçre modeli saatten aldığı ilhamla ahşap saat üretimine başladığını söyledi. 3 yıldır hobi olarak modern ahşap saat yapını sürdürdüğünü belirten Başaran; “Bundan 3 yıl önce İsviçre malı ahşaptan imal edilmiş eski bir saat getirildi bana tamir için. O saati söktüm, inceledim ve o saat bana ilham kaynağı oldu. Bugün ahşap saat yapımına başlamama neden oldu. İlk zamanlar duvara asılan ağırlıklı ve motorla çalışan saatler yapmaya başladım. Daha sonra dolapların içerisine konabilecek kapasiteye kadar saatleri geliştirdim. Dolap içerisi ve duvara asılabilen saatler yapmaya başladım” dedi.