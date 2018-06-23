Tarım Bakanı Fakıbaba'dan patates yorumu: Hayretler içerisindeyim!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba,, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve partisinin milletvekili adaylarıyla bir tesiste düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Daha sonra merkez Haliliye ilçesindeki Sırrın Cemevi'ne ziyarette bulunan Fakıbaba ve beraberindekiler, Alevi Kültür Dernekleri Şanlıurfa Şube Başkanı Reşit Burhan ve vatandaşlarla sohbet etti. Fakıbaba, buradaki programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce olduğu gibi bundan sonra da Alevi vatandaşlarla birlikte olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kendilerini kabul eden vatandaşlara teşekkür eden Fakıbaba, "Alevi Kültür Derneği'nde başkan ve çok değerli Alevi kardeşlerimle hasbihal ettik, problemlerini dinledim. Onlar benim gerçekten çok saygı duyduğum değerli insanlar. İnşallah bundan sonra da zaman zaman ziyaret edip, problemlerini çözmek için çalışacağım." dedi.

"EN KISA SÜREDE FİYATLAR NORMALE DÖNECEK"



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Fiyat artışlarının normal olmadığını vurgulayan Fakıbaba, şunları söyledi: