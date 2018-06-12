Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

KESKİNOĞLU AŞ nakit sıkışıklığı nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

Keskinoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu’nun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Keskinoğlu AŞ olarak, 55 yıldır gururla yumurta ve piliç eti sektöründe tüm Türkiye genelinde hizmet veriyoruz.

Şirketimiz bugüne kadar Türkiye’yi 75 ülkede temsil ettik. 2017’yi 1,1 milyar TL ciro ile kapatan ve İstanbul Sanayi Odası’nın raporunda 136’ıncı sırada olan şirketimiz, ticari faaliyetlerini aralıksız devam ettirebilmek için, geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunmuş ve bugüne kadar benimsediği şeffaflık ilkesi gereği bu durumu kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır.”

3 SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET

2011’den itibaren daha kaliteli ve hijyenik üretim için yapılan yatırımlar nedeniyle kullandıkları kredilerin yüksekliği ve eş zamanlı olarak sektördeki sorunlar nedeniyle kredilerin geri ödenmesinde sıkıntılar yaşamaya başladıklarına vurgu yapılan açıklamada, “Bunun sonucunda da bankalarımızla görüşerek, 19 Ocak 2017 tarihinde kredilerimizi yeniden yapılandırdık ve faaliyetlerimize en etkin şekilde devam ettik.