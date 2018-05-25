FİNANS

'TL'deki zayıflık Türkiye'nin notunu etkileyebilir'

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Fitch Ülke Notları Yöneticisi McCormack, devam eden TL zayıflığının Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini belirtti.

'TL'deki zayıflık Türkiye'nin notunu etkileyebilir'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TL'de devam eden zayıflığın Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Fitch Ülke Notları Yöneticisi McCormack, devam eden TL zayıflığının Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini kaydetti. McCormack, Türkiye'de gelecek ay bir faiz artışının daha muhtemel olduğunu söyledi.

Bu hafta yapılan ilk uyarıda Fitch, Türkiye'de söylemin politika çerçevesi için riski artırdığını belirtmişti.

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası varDikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var
Merkez Bankası'ndan yeni kararMerkez Bankası'ndan yeni karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratigns Kredi derecelendirme kuruluşu bankacılık TL

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Dolar 25 Mayıs cuma son durum! Dolar ne kadar? Yükseliş trendi devam ediyor mu?

Dolar 25 Mayıs cuma son durum! Dolar ne kadar? Yükseliş trendi devam ediyor mu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şimşek'ten döviz fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama

Şimşek'ten döviz fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Merkez Bankası'ndan yeni karar

Merkez Bankası'ndan yeni karar

Karayollarında geçiş ihlali cezalarında yüzde 60 indirim

Karayollarında geçiş ihlali cezalarında yüzde 60 indirim

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Avrupa‘nın en iyisi People Initiative oldu

Avrupa‘nın en iyisi People Initiative oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.