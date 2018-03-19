TOKİ 160 bin TL'ye ev sahibi yapıyor

Kayaşehir'de TOKİ konutlarına 2-11 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan başvurular sonunda 25 Nisan günü kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. 160 bin TL'den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 667 TL'den başlayacak.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, dar gelirli hiç konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, "İstanbul'da Kayaşehir'deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Orta gelir katmanı için ürettiğimiz 605 sosyal konutun yapımı önemli bir seviyeye ulaştı; satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle İstanbullulara bu müjdeyi verme ve satışı başlatma kararı aldık. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Dolayısıyla vatandaşlarımız, en düşük 160 bin TL'den başlayan en yüksek 620 bin TL arasında, imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler" dedi.

Yaklaşık 3,5 yıl önce aldıkları önemli kararlarla dikey yapılaşmadan yatay yapılaşmaya geçtiklerini belirten Turan, "Bu değişiklikle başta kadim şehirlerimiz olmak üzere tüm mekânlarımızda yatay bir yapılaşmaya öncelik vermekteyiz. Şehirlerdeki en yüksek binalar TOKİ binaları olmayacak diyoruz. Pek çok ilimizde bu bakışı yansıtacak önemli projeler başlattık. Satışa sunduğumuz konutlarımız yatay mimari anlayışı ile inşa edildi. Yerel mimarinin de özelliklerini barındıran konutlarımız örnek teşkil edecek" ifadelerini kullandı.