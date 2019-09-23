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Torik 150 liradan tezgahlarda

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tezgahlarda boy gösteren torik balığının tanesi 150 liradan satışa sunuldu.

Torik 150 liradan tezgahlarda

Lapseki'de balıkçılık yapan Niyazi Acar, bu sene bol palamut ve torik beklediklerini söyledi.

Balık halinde kolyoz ve yeşil istavrit 20 lira, çipura 40 lira, lüfer 100 lira ve sardalya ise 10 liradan alıcı bekliyor.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
çanakkale torik balığı

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