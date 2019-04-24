FİNANS

Trafik sigortasında yeni dönem! Kuralları ihlal eden sürücüler artık daha fazla para ödeyecek!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2019 00:41 | Son Güncelleme

Trafik sigortasında prim belirleme usulü değişti. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.

Trafik sigortasında yeni dönem! Kuralları ihlal eden sürücüler artık daha fazla para ödeyecek!

Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişiklik kararı şöyle,''14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(7) Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir.”

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Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası resmi gazete

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