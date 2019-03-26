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Tüketici mahkemesinden 'bozuk Land Rover' kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

İş adamı Engin Yakut'un, satın aldığı Range Rover Vogue marka otomobilinin arızalı olduğunun tespit edilmesi amacıyla açtığı davada mahkeme, arızalı olduğunu kabul edilen aracın 397 bin 800 liralık ücretinin, işleyecek en yüksek faizle davalıdan alınarak davacıya ödenmesine hükmetti.

Tüketici mahkemesinden 'bozuk Land Rover' kararı

İş adamı Engin Yakut'un, 2013 yılında satın aldığı Range Rover Vogue marka otomobilinin arızalı olduğunun tespit edilmesi amacıyla açtığı davada mahkeme, arızalı olduğunu kabul ettiği aracın 397 bin 800 liralık ücretinin, iadeden itibaren işleyecek en yüksek faizle davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verdi.

Mahkemeye sunulan belgelere göre Yakut, İstanbul'daki bir galeriden, 2013 yılının Mart ayında, 170 bin avro (397 bin 800 lira) karşılığında 34 PHJ 41 plakalı Range Rover Vogue model otomobil satın aldı. Henüz 450. kilometrede olan otomobiliyle 70-80 kilometre hızla seyreden Yakut, motordan aniden yanık kokusu geldiğini, kıvılcımlar çıktığını ve aracın hızla yağ boşaltmaya başladığını fark etti. Olayı kaza yapmadan atlatan Yakut, otomobilin çekildiği distribütör Borusan Oto'dan, bir hafta sonra, "motorun pert olduğu, şanzıman vidalarının iyice sıkıştırılmadığı için koptuğu ve üretim kaynaklı bir arıza yaşandığı" raporu aldı. Borusan Oto, Yakut'a, otomobil galeriden alındığı için arızayla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını da bildirdi.

AB PARLEMENTOSU VE KOMİSYONUNA DA TOPLATMA BAŞVURUSU

Engin Yakut, olayla ilgili Land Rover Şirketi'ne 3 kez uluslararası tebligat yaparak, otomobilinin yenisiyle değiştirilmesini istedi. Şirketten cevap alamayan Yakut, avukatı Candaş Gürol'un aracılığıyla İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi'nde "araçları toplatma ve geri çağırma" davası açtı. Dava, medyada geniş yer bulurken, konu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da atılan, "landrovergameover" etiketli tweetlerle 4 gün üst üste trend topic oldu.

İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi, davayı kabul etti. Bu arada Yakut, İstanbul 8. Tüketici Mahkemesi'ne de araç arızasının tespiti ile ödediği ücretin tarafına iade edilmesi talebiyle başka bir dava açtı. Yakut, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'na da başvurarak, Avrupa'da satışa çıkmış tüm Range Rover Vogue model araçların toplatılmasını talep etti.

Tüketici mahkemeleri ve diğer mahkemelerde açılan tespit veya diğer talepli davaların tümü, İstanbul 8. Tüketici Mahkemesi'ndeki dava dosyasıyla birleştirildi.

MAHKEMENİN 'ARAÇ ARIZALI' TESPİTİ

Dosyaya, aracın üretim hatasından kaynaklı arızası olduğunu gösterir bilirkişi raporlarının konulmasının ardından İstanbul 8. Tüketici Mahkemesi, taleple ilgili kararını açıkladı.

Davacı Engin Yakut ve davalı Jaguar Land Rover Limited Comany'i avukatlarının temsil ettiği duruşmada, gelen belgelerin okunmasının ardından taraf avukatlarına beyanları soruldu.

Davacı avukatları davanın kabulüne, davalı avukatları ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, davayı kabul ederek, dava konusu Land Rover marka 34 PHJ 41 plakalı aracın ayıplı olduğunun tespitine hükmetti. Ayıplı aracın davacı Engin Yakut tarafından iade edilmesine karar veren mahkeme, aracın 397 bin 800 liralık ücretinin iadeden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacı Engin Yakut'a ödenmesini hükme bağladı.

Mahkeme, Bakırköy 8. Asliye Hukuk ve İstanbul 1. Tüketici mahkemelerinde açılan ve bu davayla birleşen dava dosyasındaki taleplerin ise (Range Rover Vogue marka otomobillerin toplatılması ve geri çağrılması) reddini kararlaştırdı.

ÜRETİM HATASI OLDUĞU MAHKEMELERCE TESPİT EDİLMİŞTİ

Davacı Engin Yakut'un avukatı Candaş Gürol, Yakut'un da aralarında olduğu benzer 3 araçla ilgili İstanbul 12 ve 17. sulh hukuk mahkemelerine, araçlarda arıza olup olmadığının tespiti için 2 ayrı tespit davası açmıştı. Talebi değerlendiren mahkemeler, araçları İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik üniversiteleri makine mühendisliği fakültelerinden, konusunda uzman öğretim görevlilerinden oluşan bilirkişi heyetlerine inceletmişti. Araçların bulunduğu Borusan Oto'da yapılan keşifler sonucu, "araçların motorlarında üretim hatası olduğu, arızaların sürücü hatasından kaynaklanmadığı ve üretici şirketin araçları yenisiyle değiştirmesi gerektiği" yönünde tespitler olan bilirkişi raporları hazırlanmıştı. Mahkemelerce araçlardaki arızaların, üretim hatasından kaynaklandığı böylece resmiyete kavuşmuştu.

Borusan Oto da ayrı bir ekspertiz raporu düzenleyerek, "arızanın sürücü hatasından kaynaklanmadığı ve üretimde vidaların iyi sıkıştırılmaması kaynaklı bir arıza yaşandığı" raporunu, araç sahiplerine sunmuştu.

'TRAFİKTE DOLAŞMALARI RİSK'

Engin Yakut'un avukatı Candaş Gürol, mahkemelerden aldığı "üretim hatası" raporlarını, araçların ithalatının durdurulması talebiyle iki ayrı toplatma davası açtığı tüketici mahkemelerine sunmuş, talep dilekçelerinde, söz konusu araçların trafikte dolaşmasının Türkiye'deki sürücüler için risk doğurduğunu belirtmişti.

Mahkemenin "arıza tespit" raporunu değerlendiren ve bu raporları ciddi bulan mahkemelerden İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi, İngiltere'deki Land Rover Ltd. Company'nin adresine, davalı olarak mahkemeye katılmaları için tebligat gönderilmesine hükmetmişti. KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Range Rover Vogue mahkeme

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