Tüketiciler, emlak sektöründe “Yılın itibarlı” şirketini seçti

İSTANBUL,(DHA)-Sur Yapı, Gayrimenkul ve İnşaat kategorisinde tüketiciler ile yapılan birebir görüşmeler doğrultusunda “Yılın İtibarlısı” ödülü aldı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “ Zor bir yıl olmasına rağmen 2019’da faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürmenin güzel bir sonucunu aldık. Sur Yapı olarak gayrimenkul sektörünün en itibarlısı seçildiğimiz için mutluyuz” dedi.

Marketing Türkiye ve Akademetre Research & Strategic Planning iş birliğiyle bu yıl altıncı kez düzenlenen ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Sur Yapı, Gayrimenkul ve İnşaat kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülü aldı. Ödül 12 ilde toplam 1200 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelere göre belirlendi.

“TÜKETİCİLERİN GÖRÜŞLERİNİN ALINARAK SONUÇLANMASI BİZİM İÇİN ANLAMLI”

Raffles İstanbul’da gerçekleştirilen The ONE Awards Ödül Töreni’nde Sur Yapı’nın ödülünü Sur Yapı Genel Müdür Vekili Atilla Elmas ve Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener birlikte aldı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas; “Pazarlama ve pazarlama iletişimi alanlarında 2019’da yapılan çalışmaların bütünleşik pazarlama disiplini üzerinden değerlendirildiği The ONE Awards’da yılın en itibarlısı seçildiğimiz için mutluyuz. Bu ödülün, TÜIK tarafından demografik yapı dikkate alınarak seçilen İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Erzurum ve Samsun gibi illerde tüketicilerin görüşleri alınarak sonuçlanmış olması bizim için anlamlı” dedi.