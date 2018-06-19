Türk kirazı ihracatına Dünya Kupası dopingi

2018 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya'ya kiraz ihracatı, bu yıl 17 Haziran itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 12 bin 900 tona çıktı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçılar Birliğinden aldığı bilgiye göre, bu yıl mevsim şartlarının iyi gitmesi ve hasadın 10 gün civarında erken başlaması kiraz ihracatına olumlu yansıdı.

Kirazın yüzde 28'ini Rusya tüketti

Bu yıl Türkiye geneli kiraz dış satımı, 17 Haziran itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 24 bin 72 tondan 45 bin 196 tona, değer olarak ise yüzde 67 yükselişle 63,6 milyondan 106,4 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemler içinde, Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya'ya dış satım ise yüzde 117 arttı. Miktar olarak dış satımın 5 bin 945 tondan 12 bin 900 tona yükseldiği Rusya'ya değer olarak ihracat yüzde 77 artışla 10,7 milyondan 19 milyon dolara çıktı.

"Yoğun kiraz talebi var"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Türk kirazında ihracatın bu yıl sevindirici boyutlarda olduğunu söyledi.