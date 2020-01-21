FİNANS
  4. Türk tekstil firmaları ABD'de görücüye çıktı

Türk tekstil firmaları ABD'de görücüye çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 23:52 | Son Güncelleme

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) tarafından organize edilen ABD'deki ilk tekstil fuarına 32 Türk firması katıldı - Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: "Türkiye, 100 milyar dolarlık ABD pazarına sadece 1 milyarlık mal satmış oluyor. Bu bizim potansiyelimizi kesinlikle yansıtmıyor. ABD pazarını en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım" - İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz: "Türkiye tekstil sektörü olarak dünyanın 6'ncı ve ABD'nin 10'uncu büyük tedarikçisiyiz. Hedefimiz çok daha yukarılara çıkmak. En azından ABD'nin de 6'ncı veya 7'nci büyük tedarikçisi olabiliriz"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) tarafından ABD'de bu yıl ilk kez düzenlenen "I Of The World" tekstil fuarı, dünyanın önde gelen moda merkezlerinden New York'ta açıldı.

Manhattan'daki InterContinental Barclay New York'ta, İTHİB'in 2020 yılı "sürdürülebilirlik" teması stratejisinde kurgulanan fuarda, Türkiye'den gelen seçkin 32 tekstil firması ABD pazarında görücüye çıktı.

Fuara katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD'nin tekstil alanında çok önemli ve büyük bir pazar olduğunu vurguladı.

- "ABD pazarını en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım"

ABD'nin tekstil ve konfeksiyon sektöründe toplam ithalatının 100 milyar doların üzerinde olduğuna dikkati çeken Turagay, Türkiye'nin ABD pazarında toplam payının ise sadece 1 milyar dolar olduğunu ve bu rakamın Türkiye'nin gerçek potansiyelini yansıtmadığını anlattı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, şu bilgileri paylaştı:

"ABD'nin tekstilde toplam ithalatı 30 milyar dolar civarında. Bizim ABD'ye yaptığımız ihracat miktarı ise 600-650 milyon dolar, yani Türkiye'nin ABD toplam tekstil ithalatından aldığı pay yüzde 2,2 civarında. Tekstile konfeksiyonu da dahil ettiğimiz zaman ABD'nin toplam ithalatı 100 milyarın üzerine çıkıyor. Bugün Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyon ihracatı toplam 29,5 milyar dolar seviyesinde, ancak Türkiye 100 milyar dolarlık ABD pazarına sadece 1 milyarlık mal satmış oluyor. Bu bizim potansiyelimizi kesinlikle yansıtmıyor, ABD pazarını en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son ABD ziyaretinden sonra iki ülke arasında hedeflenen ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Turagay, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki artışın da bu alanlardan biri olduğunu kaydetti.

Rıza Tuna Turagay, "Bu açıdan 'I Of The World' fuarı bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çok önemli bir adım. B2B yöntemi ile şirketleri bir araya getirmeyi hedefleyen bu sektörel fuar örneğini diğer sektörel alanlara da yansıtmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- "ABD'nin de 6'ncı veya 7'nci büyük tedarikçisi olabiliriz"

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de "I Of The World" fuarının ABD ile Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolar dış ticaret hedefine en somut katkılardan birini sağlayacağını söyledi.

Öksüz, "Türkiye tekstil sektörü olarak dünyanın 6'ncı ve ABD'nin 10'uncu büyük tedarikçisiyiz. Hedefimiz çok daha yukarılara çıkmak, en azından ABD'nin de 6'ncı veya 7'nci büyük tedarikçisi olabiliriz." şeklinde konuştu.

ABD'de Türk tekstil ihracatçılarının karşılaştığı en büyük sorunun yüksek vergi oranları olduğuna dikkati çeken Ahmet Öksüz, şunları kaydetti:

"ABD, tekstilde ortalama yüzde 15 gümrük vergisi uyguluyor. Bu, rekabet gücümüzü düşüren ciddi bir oran. ABD'nin Ürdün ve Mısır gibi ülkelerle serbest ticaret anlaşması var. Bu nedenle benzeri ürünlerde rekabet gücümüz zorlaşıyor. ABD ve Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolar ticaret hacmi çerçevesinde hedeflerimizi gerçekleştirmek ancak vergilerin kaldırılmasıyla mümkün olur."

Öksüz, Türk tekstil firmalarından gelen yoğun talep üzerine bu fuarı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "ABD çok büyük bir pazar, buraya ihracatı çok daha fazla arttırmak zorundayız. O nedenle bu tip organizasyonları daha sık yapmalıyız. Amacımız bu fuarları yaz-kış moda sezonuna bağlı olarak her 6 ayda bir devam ettirmek. NY tekstil ticaretinin önemli bir merkezi, burada birkaç sezon devam edip ileride batı yakası gibi ABD'nin değişik bölgelerinde de yapabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

İhracatçı birlikleri arasında organize edilen tek sektörel ihraç ürünleri fuarı olan "I Of The World", yarın sona erecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladıBorsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı
Serbest piyasada altın fiyatlarıSerbest piyasada altın fiyatları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
I Of The World" tekstil fuarı, InterContinental Barclay New York, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB), İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay,

En Çok Okunan Haberler

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

13 milyon emekli bu haberi bekliyor

13 milyon emekli bu haberi bekliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı

Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

5 ülkeden taze meyvelerdeki bozulmaları önleyecek proje

5 ülkeden taze meyvelerdeki bozulmaları önleyecek proje

Tekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldı

Tekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldı

Mosfed / Güleç: Mobilya sektörü ihracatı 20 yılda 22 kat arttı

Mosfed / Güleç: Mobilya sektörü ihracatı 20 yılda 22 kat arttı

Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor

Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.