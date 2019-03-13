Türkiye'den Avrupa'ya 14 bin ton defne yaprağı ihracatı

"Defne, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünü. Defnenin ormanların korunması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması açısından kültüre alınması da çok önemli. Defne, bütün aksamı kullanılarak ekonomiye kazandırılan çok önemli bir tıbbi aromatik bitki. Türkiye'de 2018 yılı verilerine göre 14 bin ton defne ihracatından 40 milyon dolar gelir elde edildi. Bunun bin tonu Muğla'dan karşılandı. Türkiye defne ihracatında lider ülke. Hedefimiz önümüzdeki beş yılda bu rakamı en az üç katına çıkarmak. Bu amaçla önümüzdeki günlerde atıl durumda kullanılmayan tarım arazilerinin değerlendirilmesi için birçok arazide defneyi kültüre alarak yetiştirmeyi planlıyoruz." 'SIFIR ATIKLI ÇEVRECİ BİR ÜRÜN'

Muğla'da orman köylüsünün geçim kaynakları arasında yer alan defnenin, ormandan kontrolsüz olarak hasadının önlenmesi ve kalitesinin düşürülmemesi amacıyla çalışma yapıldığını belirten Erkal, şunları kaydetti:

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" projesi kapsamında Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nde 2015 yılında Mehmet ve Nigar Ölemez çiftinin bahçesine dikilen defne fidanlarında ilk yaprak hasadı yapıldı. Hasat edilen ürünler ihracatçı bir firma tarafından yerinde satın alındı.

Defne yaprağı ve yağı ihraç eden Özer Bal, defnenin Türkiye'nin en değerli ihracat ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Almanya ve Fransa'ya ihracat yaptığını anlatan Bal, şöyle konuştu:

"Defnenin yetiştirilmesinden sonra işlenmesi de çok önemli. Defne bize geldikten sonra tesislerimizdeki kurutma fırınlarında kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra boyutlarına göre ayrıştırıyoruz. Müşteri bizden talep ederken böyle istiyor. Defnenin hiçbir şeyi zayi olmuyor. Odunları bile kullanılıyor. Sıfır atıklı çevreci bir ürün. Biz bu ürünü işleyip kutulu hale getirdikten sonra 10 avroya satıyoruz. Burada kalite kriterleri çok önemli. Bu ürün çok katma değer yaratıyor. Muğla'dan geçen yıl 100 ton defne alarak 5 ay boyunca yaklaşık 40 kişiye istihdam sağladım. İhracat yaparak ülkeye döviz kazandırıyoruz."

Defnenin, ormanların korunması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması açısından önemli bir bitki olduğunu vurgulayan Bal, "Defne yağının kilogramı şu an 80 avro civarında. Biz Fransa ve Belçika'daki büyük kozmetik firmalarına defne yağı da satıyoruz." dedi.